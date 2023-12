Objavljeni su rezultati natječaja hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, a poznato je i tko će se natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024. Na ovogodišnji natječaj stiglo je 203 prijave te ponovno pokazalo veliki interes izvođača.

Na Dori će se pojaviti publici neka poznata imena i neka manje poznata. O finalistima odlučivao je HRT-ov stručni žiri u sastavu od predsjednika Željka Mesara, predsjednik žirija, Igora Geržine, glazbenog producenta u RJ Glazba HRT-a, urednika programskog kanala HTV 4, Dražena Miočića, urednika u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija, Roberta Urlića, predsjednika OGAE Hrvatska Tomislava Krizmanića te glazbene urednice u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija, Eme Gross.

Osim 24 pjesme koje će se boriti za titulu predstavnice Hrvatske na Eurosongu, odabrali su i 4 rezervne pjesme u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista.

Popis finalista poredani abecednim redom po nazivu pjesama

A TAMBURITZA LULLABY – Alen Đuras

BABAROGA – Let 3

BABY, BABY – Noelle

CAN WE TALK – Boris Štok

DIJAMANTI – Natalie Balmix

DO MJESECA – Pavel

GASOLINE – Marcela

HOW DO YOU LOVE ME – Erna

LYING EYES – Vinko

MORE – Lana Mandarić

NEBO PLAČE – James Night12, NE PLAČEM ZBOG NJE – Saša Lozar

NEPOBJEDIVA – Barbara Munjas

NE VJERUJEM TI – Lara Demarin

OD KAD TE SANJAM – The Splitters

ONE DAY – Misha

PAMETNOM DOSTA – ET

PLAVI LEPTIR – Lu Dedić

PROBUDI USNE MOJE – Zsa Zsa

SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV – Vatra

SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG – Stefany Žužić

TIŠINE – Eugen

VODU PITI TRIZAN BITI – Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin

VOLJENA ŽENO – Damir Kedžo

Rezervne pjesme

RIM TIM TAGI DIM – Baby Lasagna

STAVI SE NA MJESTO – Cota G4

VRATI SE – Mihael Kvorka

DUBOKO RONI – Ether

