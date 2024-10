Lepa Brena za Net.hr: 'Pješačili su kilometrima da bi vidjeli najljepšu ženu Jugoslavije'

Čak ako i niste bili ljubitelj narodne glazbe - na pitanje tko je bila najveća glazbena zvijezda u Jugoslaviji, odgovor je jednostavan. Lepa Brena! Bilo je to vrijeme kada je svaki kutak Jugoslavije disao u ritmu njezinih pjesama, kada su srca milijuna kucala brže na samu najavu njezinog imena. Generacije su odrastale uz njezine pjesme, uz stihove koji su prenosili ljubav, tugu, snove i nade. Ona je bila simbol Jugoslavije! Stadioni su se punili do posljednjeg mjesta, tražila se karta više, a helikopter iznad publike bio je znak da stiže ona. Ljudi su trčali, preplavljivali ulice, želeći samo jedno – biti dio čarolije koju je donosila sa sobom. Svi su htjeli vidjeti Brenu. U trenutku kada je izašao legendarni film 'Hajde da se volimo', vrijeme je kada su ulice bile prazne, a kino-dvorane pune, Brena je postala fenomen čiji su hitovi odzvanjali svuda - od malih lokalnih kafića do najvećih koncertnih dvorana. I danas, nakon više od 40 godine karijere, Lepa Brena utkana je u povijest jedne epohe, ali još više – u srca onih koji su rasli uz njezin zvuk.

Već desetljećima punite dvorane, stadione i arene. Uskoro ćete ponovno stati pred zagrebačku publiku. Kakav je osjećaj?

Zaista moram priznati da koncerti u Zagrebu imaju jednu posebnu emociju, jednu posebnu dimenziju koju je zaista teško opisati riječima. To traje već toliko godina, a ja svaki put iznova i iznova razmišljam o tome kako da svojoj publici uzvratim svu ljubav i poštovanje koje sam dobila tijekom svih ovih godina i kako da ih ponovno usrećim i prikažem im nešto novo, nešto drukčije.

Foto: PIXSELL/Siniša Hančić

Što publika može očekivati?

Uvijek istu, a opet novu emociju koja je svaki put sve jača i iskrenija. Ovaj put spremamo za zagrebačku publiku nešto posebno - nešto staro u novom ruhu, prateći suvremene svjetske produkcijske trendove. Očekujte nešto što dosad niste imali prilike ni vidjeti ni čuti. Naravno, naš će tim, produkcijski, kreativni, glazbeni, scenografski i kostimografski raditi na ovim koncertima. Pripremamo se za prosinac, no ne mogu sada otkriti previše jer bi to uništilo iznenađenje.

Kako se pripremate za velike koncerte? Ima li Lepa Brena neku posebnu rutinu, tajnu...?

Za ove koncerte pripremam se već godinama. Ono što je važno, a što publika možda ne zna, jest da za održavanje koncerata i ostanak u vrhunskoj formi potrebna je priprema kao za maraton. Ono što je zakon u svijetu showbiznisa, a to dobro znaju glazbenici koji pjevaju dugo godina, jest to da morate imati prilagođenu prehranu i zdrav način života, bez cigareta, umjereno s alkoholom, te redovite treninge. Poroci su jedan veliki X, preko njih idem crnim slovima, floskula je to sada već, ali treba dugo spavati. Ukratko, morate živjeti kao profesionalni sportaš.

Foto: Instagram Lepa Brena i Slatki Greh

A u čemu najviše uživate kada je riječ o pripremama za koncerte?

Osobno volim lagane šetnje, plivanje, vožnju bicikla i teretanu s umjerenim opterećenjima. Joga mi je donijela odličan balans između tijela i uma. Nedavno sam počela igrati padel sa svojom djecom, što me fizički i mentalno osvježilo. Kada imam slobodnog vremena priključim se sjajnoj ekipi, Filipu, Aleksandri i Viktoru. Imam tu sreću da su me primili u grupu i padel mi je doista donio osvježenje i mentalno i fizički.

Kako vam polazi za rukom, i nakon toliko godina održavati isti tempo kada je riječ o koncertima?

Održavanje energije zahtijeva životnu disciplinu. U današnjem svijetu često se pretjeruje s hranom i pićem, uvijek se slavi s alkoholom i previše hrane... Voljela bih da se proslave završe ranije, tako da mogu biti u krevetu do ponoći. Međutim, život ljudi u ovom poslu je jako turbulentan, počevši od putovanja po cijelom svijetu, morate biti fit, a često nemate dovoljno vremena da se prilagodite vremenskoj zoni. Ukratko, trening, disciplina i mentalna snaga su ključ u ovom poslu. No, onako najiskrenije, najveća tajna svih tih koncerata je energija publike, onaj trenutak kada izađete na scenu to je nešto što se ne može naučiti na fakultetu ili kupiti. To je nešto što morate zaslužiti, to je čista ljubav, to je ono što vas drži bez obzira na godine.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Postoji li netko kome se divite u ovom poslu?

Divim se Tomu Jonesu koji u 85. godini pjeva i koji nije izgubio svoj šarm ni kvalitetu glasa. Gledala sam treninge Micka Jaggera koji je nakon operacije srca u sobi trenirao, trčao... Slušala sam izjave Jane Fonde koja ima 86 godina, predivna žena koja i dalje glumi. Cher, Tina Turner, ma da ne nabrajam dalje, od glazbenika do slikara. Obožavam sve ove ljude. Kad vam Bog da jedan takav talent, onda ga morate voljeti, čuvati i poštovati kao najvažniji cvijet koji postoji u vašem životu. To je moja tajna.

Iako imate jednu od najvećih karijera na ovim prostorima - odlučili ste se okušati i kao poduzetnica. Kako ste zadovoljni rezultatima?

Brend s LADY B čarapama proširio se po cijeloj regiji, i jako sam sretna što sam našla nešto posebno za sve žene, bez obzira na godine ili kilograme. I ovaj put pripremamo veliko iznenađenje, koje se zove Fear koji će pomoći damama da s našim proizvodima i kremama za mjesec dana smanje obujam kukova, ruku, nogu za 4-5 centimetara. I to bez ikakvog treninga.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Predstavljanje brenda Lepe Brene Lady B.

Osim velikih koncerata u Zagrebu - u prosincu slavite 33. godišnjicu braka. Gdje ćete proslaviti?

Moram priznati kako smo neke naše godišnjice braka, Boba i ja, proslavili putem video-poziva zbog čestih putovanja. No, naša djeca se uvijek sjete. Nas dvoje smo takvi ljudi da mnogo putujemo i radimo pa ne možemo baš svaki rođendan i godišnjicu slaviti. No, nađemo vremena da okupimo djecu i prijatelje i pripremimo lijepo druženje pa nazdravimo svim proslavama na kojima možda nismo bili zajedno.

Za što bude zdravica?

Za sve one uspjehe i proslave koje smo propustili.

Foto: Instagram/Lepa Brena Lepa Brena i Boba Živojinović

Što muškarac može pokloniti ženi koja ima sve?

Kada je riječ o poklonima, Boba nije čovjek koji kupuje sitnice, on vam kupuje velike stvari, kupi vam kuću, kupi vam brod ili bijesni automobil. Ove neke sitnije stvari kupujem sama jer imam specifičan ukus. Nakit i garderobu kupujem sama. Ili mu naglasim nekada ono što mi se sviđa pa se on pobrine da to i dobijem.

Koji je najneobičniji poklon koji ste dobili - ne mora nužno biti za godišnjicu braka?

Za jedan rođendan dobila sam pravu činčilu, ali kako sam jako brižna prema životinjama, činčila je ubrzo poklonjena dalje. Ne volim ni kada su ptice u kavezu. No, uvijek sam voljela kada bi na poklon dobila psa. Imali smo i nekoliko pasa, a danas imamo dva – francuskog buldoga i mopsa, dječak i djevojčica, pa je kod nas uvijek veselo kao da imamo dječicu.

Uspjeli ste održati stabilnost u braku unatoč brojnim izazovima javnog života. Kako?

Stabilan brak zahtijeva mentalno stabilnog i ostvarenog partnera. Kad sam upoznala Bobu, imala sam karijeru punih sedam godina, imala sam ekipu od 250 ljudi, radila sam dva koncerta dnevno. On je u to vrijeme već bio uspješan tenisač, jedan od najboljih. Čovjek koji je uspio održati kontakte iz cijelog svijeta do dana današnjeg. Nas dvoje, kada smo se upoznali, bili smo ljudi koji su jako posvećeni i ostvareni. Normalno, prilagođavali smo se jedno drugome i uspjeli smo zajedno odrasti uz jedan racionalan odnos prema životu. I najvažnije sačuvali smo obitelj i ostali jedan drugome neizmjerna podrška.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Teško pitanje, ali da možete izdvojiti pjesmu za koju biste voljeli da ste je Vi napisali - koja bi to bila?

Iz čitavog opusa od 22 albuma teško je izdvojiti, ali ako moram, izdvojila bih pjesme 'Nežna žena', 'Ja nemam drugi dom' i 'Hajde da se volimo'.

Zašto?

One su na neki način sukus opusa mojega života.

Foto: YouTube

Kako volite organizirati slobodno vrijeme? Imate li ga uopće?

Znam dobro organizirati svoje vrijeme, tako da nikada ne volim predugo biti bez posla. Moram biti i fizički i mentalno stalno aktivna, to je moj sklop. Radit ću sigurno do kraja života, a ako ne budem radila, bar ću nekoga savjetovati.

Postoji li neki trenutak na pozornici kojeg se sjećate kao potpuno neočekivanog i nezaboravnog?

Bilo ih je mnogo, ali ovaj vam moram ispričati. Jedan od trenutaka koji mi je posebno ostao u sjećanju bio je koncert u Mostaru pred 30.000 ljudi. Ne znam je li to bila 1983. ili 1984. godina. Sjećam se jednog djedice u narodnoj nošnji koji je ubrao poljsko cvijeće i pješačio mnogo kilometara samo da bi vidio najljepšu ženu Jugoslavije. Dok pričam o ovome teško mi je kontrolirat se da ne zaplačem. Taj trenutak ostat će mi urezan u srcu dok sam živa. Neka mu je vječna slava i vječni duhovni mir.

