Antonija Šola hrvatska je kantautorica, tekstopiskinja, pjevačica i glumica koju je javnost upoznala u bezvremenskoj RTL-ovoj seriji 'Zabranjena ljubav', čije su propuštene epizode dostupne na Voyu.

Iako se o njoj kao vrsnoj autorici nije previše pisalo, Šola je napisala sjajne pjesme za mnoge regionalne izvođače kao što su Toše Proeski, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Vinko Coce, Toni Cetinski, Nina Badrić, a svojevremeno je pisala hitove i za legendarnu Lepu Brenu.

Jedan od najvećih Breninih hitova 'Metak sa posvetom' napisala je upravo Antonija, a tada je nastao je i problem između dviju pjevačica.

Sve zbog autorskih prava

Do nesporazuma između Brene i Šole došlo je u trenutku kada je Antonija odbila ustupiti autorska prava za pjesmu koju je napisala. Iako joj se nije htjela zamjeriti, također nije željela ni prepustiti joj nešto što joj zakonom pripada.

"Brena je moćna žena i ne bih joj se htjela zamjeriti. Imale smo mali nesporazum, ali smo ga riješile. Nisam sklona tome da prepuštam prava na pjesme drugima niti vidim potrebu za tim. Svoje pjesme proživljavam osobno, do kraja duše i ne mogu ih prepustiti drugima. A gospođa Brena od mene je tražila da se odreknem autorskog prava. Poslala mi je ugovor na pet stranica, a na njene zahtjeve nisam mogla pristati", izjavila je Šola prije više od deset godina za expressmag.ba.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Ugovor je Šola odbila potpisati, a Brena joj je tada zaprijetila prekidom suradnje.

"Jednostavno ne znam koliko košta nešto što radiš s dušom. A to još trebaš prodati prijatelju. Ne uklapa mi se to nikako i radije poklonim. Ali onda idu autorska prava, pa Bože moj, moramo i mi od nečega živjeti. To je bio moj stav i kad je pjesma 'Metak sa posvetom' u pitanju", zaključila je Šola koja je na kraju potpisana kao autorica pjesme koju je napisala.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL Foto: Zarko Basic/PIXSELL

