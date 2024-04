Regionalna pjevačica Lepa Brena za svoje godine svi će se složiti izgleda odlično, ima vitku liniju, no manje je poznato da se već neko vrijeme bori s teškim zdravstvenim problemom krvožilnog sustava - trombozom.

O ovoj temi je jedne prilike i progovorila, a otkrila je da se zdravom prehranom i redovitim treningom lakše nosi s problemom.

"Odavno sam naučila da probleme treba rješavati hladne glave. Nisam paničar. Kad sam se s trombozom susrela prvi put, sve sam proučila i bila sam redovit pacijentica. Navikla sam tako živjeti, znam što ne smijem piti i jesti, kao i kako se moj život treba odvijati po zdravstvenim pravilima. Naučila sam živjeti po pravilima i biti sretna... Cijepila sam se jer je to apsolutna kategorija zaštite i bez nje nema putovanja niti komunikacije. Svijet živi i funkcionira po pravilima i mi se moramo uklopiti u njih", priznala je.

Za tešku dijagnozu saznala je prije 12 godina kada je i operirana na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Da nešto nije kako treba primijetila je za vrijeme jednog od brojnih koncerata kada joj je ruka odjednom postala ljubičasto-plava.

"Nije mi palo na pamet da bih trebala prekinuti koncert, prebacila sam mikrofon u lijevu ruku, a desnu podigla gore i ona je dobila normalnu boju. Čim sam se vratila u Beograd, otišla sam na VMA na pregled krvnih žila gdje su mi ustanovili totalno začepljenje potključne vene i potpazušne vene desne ruke. Bila sam na terapiji, ležala sam doslovno nepokretna 12 dana s rukom koja je stajala u jednom položaju. Tu su me hranili, pojili, to mi je bilo prvih 12 dana nekakvog odmora gdje su, zahvaljujući zaista velikom timu stručnjaka na VMA, uspjeli sanirati da mi se otvori 70 posto potključne veze i 100 posto potpazušne vene. Bio je to moj prvi susret s trombozom. Bila sam u šoku", navela je Lepa Brena.

Foto: RTL Foto: RTL

Od tog trenutka bila je prisiljena usporiti svoj žurni tempo i način života prilagoditi bolesti koja je od tada dio nje. U prehranu je uključila ribu, kuhano meso, ali bez svinjetine i janjetine, voće, povrće i sve to bez kruha.

Jedino što si nije uskratila su čaša ili dvije vina, a uz to redovito vježba.

