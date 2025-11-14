FREEMAIL
UKRALI SHOW /

Tko je gledao pistu? Svi buljili u Živojinoviće: Aleksandra i Filip zasjenili Lepu Brenu

Tko je gledao pistu? Svi buljili u Živojinoviće: Aleksandra i Filip zasjenili Lepu Brenu
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Članovi obitelji Živojinović privukli pažnju na promociji u Beogradu

14.11.2025.
10:34
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
U Beogradu je sinoć održana glamurozna promocija brenda Boži. Događaj je okupio brojne zvijezde iz svijeta mode, glazbe i showbiza, a najveći fokus ipak je bio na jednoj obitelji.

Naime, modnu reviju iz prvog reda pratili su članovi obitelji Živojinović, koji su svojim dolaskom izazvali pravu medijsku pomamu. Pjevačica Lepa Brena (65) i suprug Boba Živojinović (62) pojavili su se u elegantnim kombinacijama, a s njima su sjedili i njihov najmlađi sin Viktor Živojinović (27), kao i Bobin najstariji sin Filip Živojinović (40) sa suprugom, glazbenom zvijezdom Aleksandrom Prijović (30).

Tko je gledao pistu? Svi buljili u Živojinoviće: Aleksandra i Filip zasjenili Lepu Brenu
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Obitelj je tijekom večeri dobro raspoložena pozirala fotografima. Osmijesi, lagani zagrljaji i opuštena atmosfera jasno su dali do znanja da Živojinovići uživaju u zajedničkim trenucima.

Aleksandra Prijović će 31. prosinca nastupiti u Zagrebu

Posebnu pozornost privukla je Aleksandra Prijović, koja je, osim što je blistala u elegantnom izdanju, izazvala dodatnu euforiju najavom svojeg velikog novogodišnjeg koncerta u Zagrebu.

Popularna pjevačica nastupit će 31. prosinca u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, a s obzirom na njezinu dosadašnju dominaciju regionalnom scenom i rasprodane arene, očekuje se pravi glazbeni spektakl.

Lepa BrenaAleksandra PrijovicFilip živojinovićBoba živojinovićModna Revija
UKRALI SHOW /
Tko je gledao pistu? Svi buljili u Živojinoviće: Aleksandra i Filip zasjenili Lepu Brenu