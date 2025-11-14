Lepa Brena govorila o odnosu s mlađim sinom: Krenuo je novim smjerom

Lepa Brena (65), jedna od najpoznatijih regionalnih glazbenih zvijezda, sinoć je na reviji koju je organizirala obitelj Živojinović, pred medijima otvoreno govorila o profesionalnom putu svog mlađeg sina Viktora Živojinovića (27) te o promjenama koje su nastupile u njihovom poslovnom odnosu, prenosi Mondo.rs. Viktor Živojinović, koji nije krenuo stopama svojih roditelja u glazbi, danas se bavi organizacijskim i produkcijskim poslom, potpuno novim smjerom unutar njihove obitelji.

Viktor gradi karijeru iza pozornice

Iako je odrastao uz glazbu i scenu, Viktor se prema glazbenom svijetu postepeno približio iz druge perspektive. Posljednjih godina sve češće prati majku na koncertima, gdje je imao konkretne zadatke i preuzeo odgovornost za dio organizacije. Kako je otkrila njegova majka, upravo ti angažmani bili su uvod u njegovu novu ulogu.

'Više nije odnos majke i sina'

Na reviji je Lepa Brena istaknula da je Viktor postao glavni i odgovorni producent njezine karijere. Naglasila je da njihova suradnja više nije obiteljska, nego profesionalna, te da već dvije godine sav posao oko njezinih projekata vodi upravo on.

Brena je dodala da joj je ovo prvi put nakon gubitka dugogodišnjeg suradnika Rake Đokića 1993. godine da se može potpuno osloniti na nekoga i prepustiti mu karijeru dugu više od četiri desetljeća.

Majčina puna podrška

Kako je istaknula, Viktor je osoba kojoj bezrezervno vjeruje i kojoj je spremno povjerila cijelu profesionalnu odgovornost. Zadovoljna je što napokon ima suradnika s kojim može raditi opušteno, uz uvjerenje da će sve njezine ideje biti realizirane precizno i na vrijeme.

