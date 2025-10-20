Lepa Brena brutalno odgovorila Mariji Šerifović: 'Pitat ću je kada navrši 60 godina...'

Prije nekoliko mjeseci pjevačica Marija Šerifović (40) izjavila je kako nitko nakon navršene 60. godine ne bi trebao nastupati. Njezine riječi sada je za Kurir prokomentirala legendarna Lepa Brena (65), koja se s mlađom kolegicom - nikako ne slaže.

''Pitat ću je kad navrši 60 godina, tada će joj biti najslađe pjevati, pa ću doći k njoj i pitati je: "Što si ono rekla?" Možda će tada imati čopor djece, ta će djeca odrasti, otići, i što ti onda ostaje? Tvoja prva ljubav, a naša prva ljubav je publika'', rekla je Lepa Brena.

Podsjećamo, prije nekoliko mjeseci Marija je rekla kako svaki glazbenik nakon 60. godine više ne bi trebao nastupati.

''Divim se nekim svojim kolegama. Meni je strašno kad vidim – sjedi napola živ, umoran, ne liči ni na što, a pjeva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine… Ne znam što da kažem. Neka sadi cvijeće ako mu je dosadno. Evo, moja majka Verica, dao Bog, zna pjevati, lijepo pjeva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Rekla sam joj: "Verice, više nećeš pjevati." I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da želi imati svoje novce, da ne želi ovisiti o meni. Sve to razumijem'', rekla je Marija prije nekoliko mjeseci za K1.

