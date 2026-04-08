'ZBOR ANĐELA' /

LELEK podigle očekivanja: Poslušajte kako zvuči nova verzija 'Andromede' koja je oduševila Europu

LELEK podigle očekivanja: Poslušajte kako zvuči nova verzija ‘Andromede’ koja je oduševila Europu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Akustična verzija pjesme dodatno je istaknula snažne vokalne sposobnosti grupe

8.4.2026.
11:38
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
Glazbena grupa LELEK, pobjednice Dore i hrvatske predstavnice na Eurosongu, objavila je akustičnu verziju svoje pjesme “Andromeda”. U novoj izvedbi djevojke su udružile glasove sa zborom, čime su dodatno naglasile višeglasje i emotivnu snagu pjesme.

Reakcije publike na društvenim mrežama bile su iznimno pozitivne. Komentari poput “pravo vokalno remek-djelo”, “moje pobjednice” i “zvuči kao zbor anđela” brzo su preplavili internet. Mnogi su posebno istaknuli kako se njihovi glasovi savršeno stapaju u ovoj verziji.

Nastup sve bliže

Do početka Eurosonga u Beču ostalo je nešto više od mjesec dana. LELEK će nastupiti treće u prvom polufinalu, koje je na rasporedu 12. svibnja. Prije njih publika će vidjeti predstavnike Moldavije i Švedske, dok će iste večeri nastupiti i izvođači iz Grčke, Portugala, Gruzije, Italije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Njemačke, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije.

Tko još nastupa?

Drugo polufinale održat će se dva dana kasnije, a u njemu će nastupiti predstavnici Bugarske, Azerbajdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Francuske, Armenije, Švicarske, Cipra, Austrije, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva, Albanije, Malte i Norveške.

Izravno u finale plasirane su Italija, Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo te domaćin Austrija, čiji će predstavnici ipak nastupiti u polufinalima kako bi publici predstavili svoje pjesme.

Bojkot dijela zemalja

Ovogodišnje izdanje Eurosonga obilježit će i izostanak nekoliko država. Island, Irska, Španjolska, Nizozemska i Slovenija odlučile su bojkotirati natjecanje nakon što je Europska radiodifuzijska unija potvrdila sudjelovanje Izraela.

POGLEDAJTE VIDEO:Tko bolje kuha, je li Ivanka rastrošnija i zašto je Mrle mislio da ima infarkt?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
