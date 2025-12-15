Thompsonova nećakinja podijelila lijepe vijesti, stižu čestitke: 'Zahvalna Bogu'

Poznata vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković Jarnec, raznježila je svoje pratitelje na Instagramu dirljivom rođendanskom čestitkom upućenom suprugu, profesionalnom plesaču Ivanu Jarnecu.

Par, koji se vjenčao prije samo tri mjeseca, uživa u bračnoj sreći, što Lejdi često dijeli sa svojim obožavateljima. Povodom Ivanovog rođendana, Lejdi je objavila seriju njihovih zajedničkih fotografija koje prikazuju neke od najljepših trenutaka, uključujući idilične prizore s nedavnog medenog mjeseca i fotografije s vjenčanja.

Uz objavu je napisala i emotivnu poruku kojom je suprugu iskazala ljubav. "Sretan rođendan mojoj najvećoj ljubavi, najboljem prijatelju i mužu. Zahvalna Bogu šta postojiš jer je svaki dan s tobom ljepši. Voli te tvoja žena", stoji u opisu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nedavno se vratili s medenog mjeseca

Ova romantična gesta dolazi nedugo nakon što je par proživio godinu iz snova. Sudbonosno "da" izrekli su u rujnu u Varaždinu, a na veselom slavlju zapjevao im je i njezin poznati stric. U studenom su otputovali na medeni mjesec na egzotičnu Arubu, odakle su također dijelili romantične trenutke.

Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem te su u komentarima uputili brojne čestitke Ivanu. "Sve najbolje za rođoš", "Sretan rođendan Ivanu!" i "Predivni-neopisivo ", samo su neke od poruka podrške.

POGLEDAJTE VIDEO: Adventić u Baranji oduševio najmlađe: Ulogu reporterke preuzela djevojčica Luna