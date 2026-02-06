Legendarni barmen iz 'Will i Grace' preminuo u 95. godini, obitelj oplakuje voljenog glumca

Charles C. Stevenson Jr. (95), američki glumac, najpoznatiji po ulozi simpatičnog barmena Smittyja u hit seriji Will & Grace, preminuo je prirodnom smrću 19. siječnja u Camarillu, Kalifornija. Vijest je potvrdio njegov sin Scott Stevenson, koji je u izjavi za Variety istaknuo koliko je njegov otac volio svoje uloge, čak i one manje, ali nezaboravne.

Glumačka karijera

Stevenson je tijekom sedam sezona serije Will & Grace (2002.–2020.) glumio u 12 epizoda. Iako nikada nije bio dio glavne postave, publika ga je zavoljela zbog njegovih simpatičnih nastupa. Scott je otkrio da je njegov otac često popunjavao nepredviđene pauze u scenama, posebno kada je glumio svećenike ili sudjelovao u ceremonijama. "Govorio je da mu je posao bio 'vjenčavati ili pokapati ljude'. S vremenom je postao prilično dobar u tome", prisjetio se sin.

Stevensonovo posljednje pojavljivanje u seriji bilo je u 11. epizodi 11. sezone pod nazivom Accidentally on Porpoise, koja je emitirana 20. veljače 2020. godine. U to je vrijeme imao 89 godina, neposredno prije početka pandemije.

Dug i raznolik život

Prije nego što se posvetio glumi, Stevenson je bio veteran Korejskog rata, gdje je služio u američkoj mornarici. Nakon toga diplomirao je engleski jezik na sveučilištu UC Berkeley te se posvetio fundraisingu, surađujući s organizacijama poput Project Hope i Epilepsy Foundation.

Foto: The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia

U Los Angeles se preselio 60-ih i surađivao s legendama Hollywooda poput Henryja Winklera te pokojnih Jamesa Stewarta i Jacka Lemmona, još prije nego što je ozbiljnije ušao u glumačke vode. Prvu veću filmsku ulogu ostvario je u 76. godini, u Disneyjevom filmu Snow Buddies (2008.). Njegova prva zabilježena uloga bila je reporter u seriji Voyagers! (1982.).

Filmovi i serije

Charles C. Stevenson Jr. pojavljivao se u brojnim televizijskim serijama, često u manjim ulogama, uključujući Kafić uzdravlje, Zakon u Los Angelesu, Dinastija, Ubojstvo, napisala je, Spasilačka služba, Svi vole Raymonda, Za istim stolom, U uredu, Trava, Zovem se Earl, Las Vegas i Bez oduševljenja, molim.

Na velikom platnu imao je uloge u filmovima Goli pištolj, Ed Wood, Ljudi u crnom, Pleasantville i Svijet duhova.

Obitelj i privatni život

Stevenson iza sebe ostavlja petero djece, osmero unučadi i šestero praunučadi. Bio je dvaput oženjen – s Barbarom Keller, s kojom je dobio dvoje djece, te s pokojnom Joy Stevenson, s kojom je imao troje djece.

