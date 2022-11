Slavna glazbenica i dugogodišnja članica Fleetwood Maca koja je napisala neke od njihovih najpoznatijih pjesama, Christine McVie, umrla je u 79. godini, priopćila je njena obitelj, a prenosi BBC.

Christine je preminula u bolnici u društvu svoje obitelji, stoji u priopćenju.

Ona je napustila Fleetwood Mac nakon 28 godina 1998., ali se vratila 2014. te stoji iza njihovih hitova poput "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" i "Songbird".

"Željeli bismo da svi čuvaju Christine u svojim srcima i sjećaju se života nevjerojatnog ljudskog bića i cijenjene glazbenice koju su svi voljeli", poručila je njena obitelj u priopćenju.

'Jako će nam nedostajati'

McVie je od 1968. do 1976. godine bila udana za basista Fleetwood Maca Johna McVieja, a bendu se pridružila 1971. godine. Fleetwood Mac bio je jedan od najpoznatijih svjetskih rock bendova 1970-ih i 1980-ih.

Njihov album "Rumors" iz 1977. godine, koji je bio inspiriran prekidom McViesa i drugog para iz benda, Lindsay Buckingham i Stevie Nicks, postao je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, s više od 40 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta.

"Bili smo tako sretni što smo imali život s njom. Pojedinačno i zajedno, duboko smo cijenili Christine i zahvalni smo na nevjerojatnim uspomenama koje imamo. Jako će nam nedostajati", poručili su iz Fleetwood Maca.