'BOLNO JE...' / Zbog naglašenog trbuščića šuškalo se da je trudna, Hailey Bieber otkrila mučnu istinu: 'Zbog toga ovako izgledam'

Supruga Justina Biebera, manekenka Hailey Bieber, odlučila je stati na kraj glasinama da je trudna. Naime, ona je na svom Instagram storyju otkrila zašto joj trbuh trenutno izgleda veće. "Na jajniku imam cistu veličine jabuke. Nemam endometriozu, ni policistične jajnike, ali sam nekoliko puta dobila ciste na jajnicima i nikada nije bilo zabavno. Nije beba. Bolno je i osjećam se mučno i naduto, imam grčeve i emotivna sam. Sigurna sam da se mnogi mogu poistovjetiti s ovime. Možemo mi to", napisala je uz fotografiju na kojoj je pokazala svoj trbuh. A da joj definitivno nije lako, mogu posvjedočiti i najnovije snimke paparazza. Uhvatili su je nakon što je ručala s Kendall Jenner u jednom restoranu u Hollywoodu. Hailey je izgledala prilično tužno, a bila je ležerno odjevena u oversize majicu dugih rukava ispod koje je imala kratke hlače. Hailey je svoje zamišljeno lice pokušala skriti tamnom šiltericom, no to joj baš nije pošlo za rukom.