Legendarna Cher nikad sretnija: Blista u vezi sa 40 godina mlađim muškarcem

Glazbena ikona, pjevačica Cher, koja u 79. godini života i dalje prkosi svim uobičajenostima, već je više od dvije godine u sretnoj vezi s 39-godišnjim glazbenim producentom Alexanderom "AE" Edwardsom. Unatoč stalnom interesu javnosti i kritikama zbog razlike od 40 godina, pjevačica je nedavno u intervjuu za CBS jasno poručila da je tuđe mišljenje ne zanima te da je njihova veza ispunjena smijehom, ljubavlju i uzajamnim poštovanjem.

Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia

'Ljubav ne poznaje godine'

U iskrenom razgovoru s Gayle King za "CBS Mornings", Cher se osvrnula na komentare o njezinoj vezi. "Što god. Oni ne žive moj život. Nitko ne zna što se događa među nama, ali mi se jednostavno sjajno zabavljamo", odlučno je izjavila. Na pitanje je li razlika u godinama ikada predstavljala problem, pjevačica je odgovorila: "Ne, hvala Bogu."

Foto: Ron Wolfson, 1989 All Rights Reserved/everett/profimedia

Dodala je i kako njezin partner gleda na to. "On samo kaže: 'Znaš, stariš, ali tvoj duh je mlađi'", otkrila je Cher, potvrđujući da su godine za njih doista samo broj. Još 2022. godine, kada je veza tek započela, na društvenim mrežama je poručila kritičarima: "Ljubav ne poznaje matematiku."

Ključ njihove sretne veze, kako kaže Cher, zapravo je vrlo jednostavan. "Stalno se smijemo, znate? Jednostavno ga volim", otkrila je, ne skrivajući emocije. Puna je hvale za svog partnera, ne samo zbog njegova izgleda, već i zbog profesionalnih kvaliteta.

"Mislim da je predivan. Stvarno je talentiran. On je jedna od najtalentiranijih osoba koje sam ikad upoznala", izjavila je pjevačica, koja je i sama surađivala s Edwardsom na svom božićnom albumu. Njihova veza započela je nakon susreta na Tjednu mode u Parizu u rujnu 2022. godine, a Cher je otkrila da je upravo on napravio prvi korak.

Foto: Hyperstar/alamy/profimedia

Tko je Alexander "AE" Edwards?

Alexander Edwards nije nepoznato ime u glazbenoj industriji. Radi kao glazbeni izvršni direktor u jednoj od tri najveće svjetske diskografske kuće, Universal Music Group. Blizak je prijatelj i suradnik repera Tyge. Prije veze s Cher, bio je tri godine u vezi s manekenkom i medijskom ličnosti Amber Rose, s kojom ima šestogodišnjeg sina Slasha Electrica Alexandera Edwardsa. Njihov prekid 2021. godine bio je buran, a Rose ga je javno optužila za nevjeru.

Jedan od najvećih bonusa veze s Edwardsom za Cher je prilika da ponovno bude okružena malom djecom. Pjevačica, koja ima dva odrasla sina, Chaza Bona (56) i Elijaha Bluea Allmana (49), razvila je blizak odnos s Edwardsovim sinom Slashem.

"Nekad sam govorila: 'Bože, daj mi malo dijete i muškarca'", prisjetila se Cher kroz smijeh, dodavši da je dobila "točno" ono što je tražila. Malenog Slasha opisala je kao "iznimno smiješnog, pametnog i jednostavno divnog". Zanimljivo je da je i dječakova majka, Amber Rose, javno podržala vezu svog bivšeg partnera s glazbenom divom. "Jako sam sretna što je s Cher jer to stvara stabilnost za našeg sina kada odlazi k njima", izjavila je.

Foto: Matt Baron/bei/shutterstock Editorial/profimedia

Zašto Cher oduvijek bira mlađe muškarce?

Cher je poznata po vezama s mlađim muškarcima, među kojima su bili i Val Kilmer te Tom Cruise. U jednom je intervjuu objasnila zašto je to tako. "Istina je da, da nisam izlazila s mlađim muškarcima, nikada ne bih imala spoj", rekla je za People. "Muškarci mojih godina ili stariji – pa, sad su svi mrtvi. Ali prije su se uvijek bojali prići mi. Mlađim muškarcima nije smetalo ako si duhovita, nečuvena i želiš raditi gluposti, i ako imaš jaku osobnost. Ne odričem se svoje osobnosti ni za koga.", izjavila je tada.

