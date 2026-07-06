'Laura je bila histerična i derala se, degutantno je bilo gledati što je radila policajcima'

Laura Prgomet, javnosti poznata po sudjelovanju u reality showu "Gospodin Savršeni", jučer je izazvala indicent u jednom drubrovačkom kafiću, gdje je razbijala čaše, vikala i vrijeđala prisutne. Dubrovački dnevnik ima priču osobe koja je svjedočila jučerašnjem nesvakidašnjem ponašanju influencerice iz Dugog Sela.

''Ne znam koliko je čaša bacila, ali sam vidio jednu kad je „izletjela“ van, slučajno sam tad naišao. Bilo je oko 20:30, sjećam se da sam vidio i jednog mladića iz Grada, sjedio je vani s djevojkom. Izgledala je histerično, a on joj je prišao i pitao može li joj pomoći, ali ona se počela još glasnije derati, agresivno ga vrijeđati i zapravo je njega gađala čašom! Jedan joj se gost obratio s istom namjerom pitajući je i što se događa, da bi mu ona podrugljivo uzvratila: “Što je debeli?“.

Foto: RTL

Vrijeđala policiju

Tad je netko pozvao policiju koja je ubrzo došla, ali je i na njih galamila. Vikala je „sad ću ja vama zvati nadređene, sad ćete vidjeti!“ Imao sam dojam kao da je policija čekala da vidi koga će to ona nazvati, ali u toj kratkoj stanci ipak nije nikog nazvala i nastavila je galamiti, posebno kad su joj rekli da će je morati privesti'', priča očevidac za spomenuti portal.

''Tek tad je doslovce histerizirala kao luda i svašta je govorila. Policijsku službenicu iz patrole koja je došla na noćnu intervenciju vrijeđala je riječima „Kurvo ružna!“, u automobilu se s njom hrvala, od jednog policajca sam čak čuo kako mu je kolegica lakše ozlijeđena'', priča svjedok i dodaje da je bilo degutantno gledati što je radila i samim policajcima koji su radili svoj posao.

Foto: RTL

Prije policije, zvali Hitnu pomoć

Dodaje kako se gosti, koji su se zatekli na taraci, nisu ugodno osjećali i mnogi su se odlučili napustiti mjesto događaja, kako bi što prije izbjegli veći incident. Policija je ostala skoro do 2:00 po ponoći, a kafić je pretrpio štetu zbog gostiju koji su, kad je nastao incident, pobjegli s mjesta događaja bez da su platili piće.

Svjedoci su ispričali kako je prije policije stigla ekipa Hitne pomoći jer su ih iz lokala nazvali zaključivši iz Laurina ponašanja kako joj je potrebna liječnička pomoć.