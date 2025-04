Laura iz 'Savršenog' progovorila o zahvatima: 'Došla sam se malo piknuti'

Kandidatkinja iz showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet na društvenim mrežama je svojim pratiteljima otkrila neke detalje vezane za estetske korekcije.

"U redu djevojke, mislim da je vrijeme da vam otkrijem dugo čuvanu tajnu, a to je gdje radim usta. Budući da me to svakodnevno pitate i uvijek pohvalite. Došla sam se danas malo 'piknuti', budući da nisam još od prije Rodosa pa da malo ta usta refreshamo", rekla je Laura u videu. "Kad te dugo nitko ne prozove da si umjetna, znaš da je vrijeme da se odeš malo bocnuti", izjavila je snimajući video.

Ova kandidatkinja se nedavno pohvalila i kako se nikada nije borila s viškom kilograma te stoga nije tijekom odrastanja imala problem sa samopuzdanjem.

"Meni se u posljednjih nekoliko mjeseci dosta toga dogodilo u životu. Krenuo je show, lavina raznih komentara. Dobro sam to sve podnijela. Ali, preselila sam se od mame i tate, snalaženje u novom kvartu, potpuno sama, a dosad sam imala mamu i tatu u zaleđini. Nisam se morala sama brinuti o svemu... Nekako sam utjehu više nego ikad pronalazila u hrani. Sad se gledam u ogledalo... Nikad prije nisam imala celulit, ovoliko kilograma, problem s time da ja ne mogu stati u neku odjeću. Ne osjećam se toliko samopouzdano i mislim da je vrijeme da se discipliniram", iskreno je zaključila Laura.

