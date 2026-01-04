Okružena raskošom i luksuzom: Naša misica Laura Gnjatović se ponovno družila s Trumpovima

Laura Gnjatović (24), aktualna Miss Universe Hrvatske 2025., ponovno je privukla veliku pozornost javnosti svojom najnovijom objavom na Instagramu. Mlada Zadranka s dubrovačkom adresom podijelila je s pratiteljima niz fotografija s večere na jednoj od najekskluzivnijih lokacija na svijetu.

Riječ je o imanju Mar-a-Lago na Floridi, koje je u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) i njegove supruge Melanije (55). Objava je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija i potvrdila da se Laura uspješno kreće u visokim svjetskim krugovima.

Na fotografijama koje je objavila, Laura pozira u raskošnom interijeru poznatog kluba. Za ovu je prigodu odabrala elegantnu maslinasto zelenu satensku haljinu otvorenih leđa i s dubokim prorezom, koju je upotpunila decentnim nakitom i zlatnom torbicom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Izvanredno okruženje i ugledno društvo'

Pozadina ukrašena zlatnim detaljima, masivnim kristalnim lusterima i umjetničkim djelima svjedoči o luksuzu koji je okružuje. Svojim pratiteljima dala je do znanja da uživa u posebnoj večeri kratkim opisom: "Sinoćnja večera u izvanrednom okruženju i uglednom društvu".

Osim fotografija na kojima pozira, Gnjatović je podijelila i nekoliko detalja koji otkrivaju više o samom događaju. Jedna od slika prikazuje raskošni čokoladni desert na čijem se vrhu nalazi pločica s natpisom "TRUMP", čime je potvrdila da je riječ o večeri organiziranoj na predsjedničkom imanju.

Njezina objava nije prošla nezapaženo, a među komentarima su se nizale pohvale na račun njezina izgleda.

Od Tajlanda do Floride: Kruna uspješne godine

Ovaj posjet Floridi za Lauru predstavlja vrhunac iznimno uspješnog razdoblja. Krajem studenog 2025. godine predstavljala je Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe na Tajlandu, gdje je ostvarila zapažen uspjeh plasiravši se među trideset najljepših natjecateljica. Nakon kratkog odmora, uslijedio je poziv za proslavu Nove 2026. godine upravo na imanju Mar-a-Lago, koji je dobila preko Vladimira Kraljevića, vlasnika licence za Miss Universe Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivna posljednja smjena zagrebačke legende: 'Pravi vatrogasac je onaj koji ode u mirovinu'