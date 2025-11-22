FREEMAIL
NAKON MISS UNIVERSE /

Laura progovorila o trenutku koji joj se na izboru urezao u pamćenje: 'Moje lice pokazuje istinu'

Laura progovorila o trenutku koji joj se na izboru urezao u pamćenje: 'Moje lice pokazuje istinu'
Foto: Instagram

Elegantan izgled i samouvjeren stav na svjetskoj pozornici u Tajlandu ostavili su snažan dojam na njezine pratitelje

22.11.2025.
15:59
Hot.hr
Instagram
Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe Laura Gnjatović (23) podijelila je na svom Instagram profilu fotografiju s natjecanja u Bangkoku koja je izazvala lavinu emotivnih reakcija. Objava prikazuje trenutak s pozornice koji je, sudeći po komentarima, mnogima ostao urezan u pamćenje kao simbol elegancije i ponosa.

Laura na fotografiji pozira u glamuroznoj, svjetlucavoj crvenoj haljini s dubokim prorezom, koja savršeno ističe njezinu figuru. Elegantan izgled i samouvjeren stav na svjetskoj pozornici u Tajlandu ostavili su snažan dojam na njezine pratitelje. Uz objavu je podijelila i dirljivu poruku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

 

 

"Ova mi je možda najdraža. Moje lice i tijelo pokazuju istinu, ponosno srce, emotivne trenutke i beskrajnu zahvalnost za svrhu koju sam dobila samim time što sam davala", napisala je, otkrivajući dubinu emocija iza blještavila pozornice.

Za Laurine pratitelje samo je jedna pobjednica

Njezini pratitelji odmah su preplavili objavu komentarima podrške, jasno dajući do znanja tko je za njih pobjednica. "Draga Laura, ti si za nas prava i jedina Miss Universe!", "Pre pre predivnaaaaa, naš si ponos i dika", samo su neke od poruka. Posebno se istaknuo duhovit komentar koji aludira na ishod natjecanja: "Ovu što je pobijedila gledali na radiju", čime su obožavatelji poručili da je Laurina ljepota bez premca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

Laura se ne planira dalje natjecati na izborima ljepote 

Podsjećamo, Laura je ušla među 30 najboljih i najljepših natjecateljica na 74. izboru za Miss Universe, koji se održao sinoć u Bangkoku.

"Pitalo me dosta ljudi hoću li se natjecati dalje u ovim izborima ljepote, u nekim drugim pageant natjecanjima. Pa mislim da neću. Mislim da sam sama sebi dokazala da nema limita, nema granica i nema kočnica", poručila je Laura nakon najtjecanja za RTL Danas

 

POGLEDAJTE VIDEO: Najteži Orašar do sada, balerina otkrila koliko je zahtjevna izvedba: 'Drugačiji je od drugih'

 

Laura GnjatovićMiss Universe
