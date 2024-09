Lanu Jurčević osudili zbog ophođenja prema bebi: 'Što je ovo?'

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević (39) u studenom prošle godine rodila je djevojčicu imena Mayla Lily koju ima s Filipom Kratofilom, specijalistom digitalnog marketinga. Otkako je svoju kći donijela na svijet, na društvenim mrežama pokazuje kako izgleda njihovo druženje te koliko uživa u majčinstvu, a zbog jednog su je trenutka s djetetom pratitelji osudili.

"Kakvo je ovo ljubljenje u usta s djecom?", glasi jedan komentar ispod objave.

'Neopisiva ljubav'

Ipak, nek su zaključili da poljubac u usta s malim djetetom ne bi trebalo shvaćati kao nešto loše:

"Pa neka ljubi svoje dijete gdje hoće! Ljubim i ja svoje cure i u usta i u glavu i u lice i u noge… Gdje god one žele, to su djeca i mi smo ih rodile, majke, i ljubit ćemo ih gdje god želimo. Ljubav je to najveća i neopisiva! Samo ti uživaj u svom bebaču, i ljubite se i mazite. Ovi koji pametuju nek preskoče."

Također se našalila jednim savjetom za koji smatra da uvijek pali, a riječ je o tome kako natjerati bebu da krene jesti: "Kako djetetu otvoriti apetit? Tako da mu netko krene krasti hranu."

Podsjetimo, Lana je ime djevojčice otkrila je kroz tetovažu koju je napravila zajedno s partnerom. Tijekom trudnoće, pjevačica je imala brojne komplikacije zbog kojih je često odlazila u bolnicu na preglede, što je često dijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

