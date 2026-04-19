Ona baš uživa u životu: Dikanova nasljednica pokazala kako provodi slobodno vrijeme

Lana Radeljak (25), kći pokojne glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka (82), na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija s putovanja u New York, na kojem se trenutno nalazi sa svojim zaručnikom Antonijem Barišićem. Iako je u opisu objave stavila samo emotikon grada, fotografije govore više od tisuću riječi i otkrivaju kako par uživa u svakom trenutku u "Velikoj Jabuci".

Glavni motiv objave je čuveni Brooklyn Bridge, gdje je par proveo, sudeći po fotografijama, romantično predvečerje. Lana je pozirala nasmiješena s pogledom na impresivnu panoramu Manhattana u suton, a tu je i zajednička fotografija na kojoj pozira sa zaručnikom. Pratitelji nisu skrivali oduševljenje prizorima, a u komentarima su se nizali komplimenti. "Lijepa i fina i otmjena i školovana Lanica. A Antonio istih epiteta baš lijepo pristaje uz Lanu", jedan je od komentara.

Osim romantičnih šetnji, Lana i Antonio, inače magistar kemije, prepustili su se i gastronomskim čarima New Yorka. Objava otkriva da su posjetili Peter Luger Steak House, kultni restoran u Brooklynu osnovan davne 1887. godine, koji se smatra jednim od najboljih na svijetu.

U seriji fotografija našle su se i one opuštenije, snimljene u jednom od njujorških kafića, koje prikazuju svakodnevnu atmosferu grada koji nikad ne spava.

Zanimljiv detalj koji je Lana zabilježila je i crno-bijela fotografija znaka dobrodošlice na Manhattanu. Na njemu se, uz natpis "Hello, gorgeous!", nalaze i imena novog gradonačelnika Zohrana Kwamea Mamdanija i predsjednika gradske četvrti Brada Hoylman-Sigela.

