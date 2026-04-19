S PARTNEROM

Ona baš uživa u životu: Dikanova nasljednica pokazala kako provodi slobodno vrijeme

Ona baš uživa u životu: Dikanova nasljednica pokazala kako provodi slobodno vrijeme
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Lana je pozirala nasmiješena s pogledom na impresivnu panoramu Manhattana u suton, a tu je i zajednička fotografija na kojoj pozira sa zaručnikom

19.4.2026.
8:38
Hot.hr
Robert Anic/PIXSELL
Lana Radeljak (25), kći pokojne glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka (82), na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija s putovanja u New York, na kojem se trenutno nalazi sa svojim zaručnikom Antonijem Barišićem. Iako je u opisu objave stavila samo emotikon grada, fotografije govore više od tisuću riječi i otkrivaju kako par uživa u svakom trenutku u "Velikoj Jabuci".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glavni motiv objave je čuveni Brooklyn Bridge, gdje je par proveo, sudeći po fotografijama, romantično predvečerje. Lana je pozirala nasmiješena s pogledom na impresivnu panoramu Manhattana u suton, a tu je i zajednička fotografija na kojoj pozira sa zaručnikom. Pratitelji nisu skrivali oduševljenje prizorima, a u komentarima su se nizali komplimenti. "Lijepa i fina i otmjena i školovana Lanica. A Antonio istih epiteta baš lijepo pristaje uz Lanu", jedan je od komentara. 

Osim romantičnih šetnji, Lana i Antonio, inače magistar kemije, prepustili su se i gastronomskim čarima New Yorka. Objava otkriva da su posjetili Peter Luger Steak House, kultni restoran u Brooklynu osnovan davne 1887. godine, koji se smatra jednim od najboljih na svijetu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U seriji fotografija našle su se i one opuštenije, snimljene u jednom od njujorških kafića, koje prikazuju svakodnevnu atmosferu grada koji nikad ne spava.

Zanimljiv detalj koji je Lana zabilježila je i crno-bijela fotografija znaka dobrodošlice na Manhattanu. Na njemu se, uz natpis "Hello, gorgeous!", nalaze i imena novog gradonačelnika Zohrana Kwamea Mamdanija i predsjednika gradske četvrti Brada Hoylman-Sigela. 

New YorkLana RadeljakJosip Radeljak Dikan
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
