Lana Radeljak se emotivno prisjetila žene koja joj je obilježila djetinjstvo

Na današnji dan prije 12 godina, 23. listopada 2013., u prometnoj nesreći tragično je preminula hrvatska glumica Dolores Lambaša koja je u trenutku smrti imala samo 32 godine.

Dolores je bila jedno od najupečatljivijih lica svoje generacije, poznata po talentu, karizmi i životnoj energiji. Publika ju je pamtila po ulogama u serijama "Zabranjena ljubav", "Najbolje godine" i "Luda kuća", ali i po kazališnim ostvarenjima kojima je osvajala srca gledatelja diljem Hrvatske.

Iako je njezin život prerano prekinut, iza sebe je ostavila neizbrisiv trag u srcima svih onih koji su je imali priliku upoznati, a jedna od njih je i Lana Radeljak, kći domaćeg poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana.

Naime, na ljeto 2009. godine glumica je u Umagu upoznala 38 godina starijeg poduzetnika, a iako je njihov odnos izazivao veliko zanimanje medija, i Dolores i Dikan su više puta isticali kako ih veže iskrena emocija i međusobno razumijevanje. Lambaša je u intervjuima često govorila o ljubavi kao snazi koja ju vodi, dok je Radeljak tvrdio da ju je doživljavao kao izuzetno posebnu osobu.

Dolores Lambaša i Lana Radeljak ostvarile su poseban odnos

Tijekom veze s Dikanom, Dolores se vezala i za njegovu kćer Lanu, koju je poduzetnik dobio u braku s prerano preminulom glumicom Enom Begović. a djevojčicu se tada često moglo vidjeti s njima u javnosti.

Nakon prekida, dvojac je ostao u dobrim odnosima, a koliki je trag Dolores ostavila na Lanu najbolje svjedoči i njezina posljednja objava na Instagramu. Naime, 25-godišnjakinja je putem Instagram Storyja podijelila fotografiju koja je nastala 2011. godine, a na kojoj veselo pozira upravo s Dolores. Uz crno - bijelu fotografiju kratko je dodala emotikon srca dajući do znanja da glumica i dalje ima posebno mjesto u njezinom srcu.

