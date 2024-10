Lana Pavić za Net.hr: 'Život mi je često pokazao da nam važni ljudi nenadano odlaze'

Lana Pavić (44), bivša manekenka, loto djevojka, novinarka i političarka, danas je sinonim za uspjeh u raznim sferama javnog života. Javnost ju pamti kao dopredsjednicu stranke Centar Ivice Puljka, no Lana se nedavno povukla iz političkih voda. Posvetila se radu u medijima i na Sveučilištu u Zagrebu, a istovremeno uspješno balansira obiteljske i poslovne obaveze. U braku s Markom Kožulom ima sina Marka Aurelija (6) i kćer Iris Luciju (8), dok iz prvog braka s Branimirom Brkljačem ima kćer Laru Bornu (18). U razgovoru za Net.hr otkriva detalje o bračnom životu, kako uspijeva uskladiti sve svoje obveze te u kakvom je odnosu s bivšim suprugom.

Nedavno ste se povukli iz političkog života. Gdje ste danas i čime se bavite?

Nakon travanjskih parlamentarnih izbora koji za moju opciju nisu najbolje prošli zaključila sam da je vrijeme za povratak onome u čemu sam godinama uspješna: radu u medijima te djelovanju na Sveučilištu u Zagrebu. Rad u medijima, čak i kada se bavite lifestyle temama, nespojiv je nažalost s pozicijom politički izložene osobe, što sam bila kao potpredsjednica parlamentarne stranke Centar. No razdoblje bavljenja politikom naučilo me puno toga. Budući da sam po obrazovanju politička teoretičarka, sada imam i praktično iskustvo pa jasnije vidim te bolje razumijem političke, ali i druge procese u Hrvatskoj i EU.

Foto: Daniel Gjurcek

Počela je nova akademska godina pa ponedjeljkom i utorkom predajem nastavu na odsjeku za komunikologiju te odsjeku za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu. Ostatak tjedna bavim se obiteljskom marketinškom tvrtkom te pripremam nove emisije i svoj drugi dokumentarni film. K tome, upravo sam u fazi završnih priprema za lansiranje sjajnog medijskog projekta kojeg sam osmislila s nekoliko novinarki kojima sam dugo bila urednica u jednoj popularnoj lifestyle emisiji. Tim projektom pokazat ćemo koliko je važno i lijepo kada žene godinama surađuju, profesionalno i životno napreduju te se cijelo to vrijeme drže zajedno.

Koji su bili najveći izazovi s kojima ste se susreli tijekom izgradnje svoje karijere i kako ste ih uspjeli prevladati?

U ranoj fazi moje karijere, a mimo moje volje, skrenuta je pažnja javnosti sa svega onoga što znam i za što sam sposobna. Godinama sam bila prikazana kroz prizmu fabriciranog privatnog života, što se nipošto ne bi dogodilo da sam muškarac. Zato sam se jedno vrijeme povukla iz medija te sam se maksimalno posvetila obrazovanju. Danas mi kombinacija znanja i iskustva, kako životnog, tako i medijskog, omogućuje da biram poslove i radim samo ono što ima trajnu vrijednost i što me veseli.

Kako uspijevate uskladiti svoje profesionalne obaveze s obiteljskim životom?

Tako što se ne opterećujem nebitnim stvarima. Ne radim dramu ni od posla ni od obiteljskih obaveza jer mi nisu nametnuti, već sam sama izabrala biti i poslovna žena i majka. Djecu odgajam da budu samostalna od malih nogu, ne gušim ih aktivnostima i obvezama, a suprug mi je u tome partner. Da je drugačije, ne bih se odlučila roditi troje djece.

Kako najradije provodite svoje slobodno vrijeme i što vas najviše opušta?

Opušta me hodanje u prirodi, a najviše uz more. Kako sam premalo u rodnom Splitu, more zamijenim zagrebačkim jezerom Bundek pored kojeg stanujem. Gotovo svaki dan prohodam barem 10 kilometara u komadu. Nekada za to vrijeme odgovaram na pozive i pišem mailove, ali najčešće razvijam ideje. Najbolje marketinške strategije i medijske sadržaje smislila sam hodajući.

Što smatrate ključem uspješnog braka i koja je najvažnija lekcija koju ste kroz godine naučili o bračnom životu?

S godinama sam naučila da mogu pametovati o struci, medijima, politici, filozofiji i koječemu drugome, ali da nikome ne dajem bračne i ljubavne savjete. Mislim da ne postoji nešto kao univerzalni ključ uspješnog braka; nekim ljudima brak uspije, nekima ne. Ako bih znala tajnu koja iza toga stoji bila bih vjerojatno najmoćnija žena na svijetu.

Foto: Teo Begović

Kako vi i suprug rješavate razmirice? Tko obično prvi popusti u svađi?

Nisam svadljiva osoba i zaista nemam vremena za sukobe, posebno ne s onima koje volim. Život mi je u mladim danima prečesto pokazao kako oni koji su nam važni mogu nenadano zauvijek otići u neku drugu dimenziju iz koje nema povratka. Svaki dan, svaki sat ili minut proveden u svađi uzaludno je potrošen. Držim se onog stiha: 'samo se ljubit isplati'.

Kako ste raspodijelili kućanske poslove u vašem domu? Tko je zadužen za kuhanje, pranje suđa i iznošenje smeća?

Svi kuhamo, imamo perilicu, a smeće iznosi onaj kome je usput.

Tko vam je najveća podrška u svemu što radite?

Osim suprugom i djecom, blagoslovljena sam predivnim bratom, širom obitelji te sjajnim prijateljima i prijateljicama. U svakoj životnoj bitci koji sam bila prisiljena voditi imala sam ih uz sebe. Doživljavam ih kao odane i nepobjedive specijalce. Odnosi koje godinama njegujemo spadaju u moje najveće životne uspjehe.

Foto: Zvonimir Ferina

U kakvom ste odnosu s bivšim suprugom Branimirom Brkljačem s kojim imate kćer Laru Bornu?

Ubrajam ga u gore navedene. Kada imate s nekim dijete drugačije ne bi ni trebalo biti.

