Lana Klingor javila se iz bolnice: 'Ponovno je došlo do krvarenja, zasad ostajemo ovdje'

Lana Klingor Mihić (44), poduzetnica i bivša pjevačica, proživljava na svom Instagramu je objavila kako proživljava izazovno razdoblje zbog zdravstvenih problema svoje najmlađe kćeri.

Objavila je fotografiju iz bolnice, gdje su, kako kaže, "trenutno stacionirani na neodređeno vrijeme".

Njezina kćer Mika (10) nedavno je prošla kroz hitnu operaciju nakon komplikacija s krajnicima. Isprva se činilo da se sve odvija po planu, no ubrzo nakon otpusta iz bolnice uslijedile su nove poteškoće.

'Zasad ostajemo ovdje'

"Ponovno je došlo do krvarenja, pa smo morali natrag. Sada je sve stabilno, ali zasad ostajemo ovdje", napisala je Lana uz fotografiju na kojoj grli kćer. Također je napisala: "Moje hrabro srce''.

Mikina operacija, koja se dogodila neposredno prije Uskrsa, bila je iznimno stresna za cijelu obitelj. Lana je iskreno opisala taj trenutak kao "težak i traumatičan", ističući koliko je ponosna na svoju kći.

"Nije lako kad te zadesi nešto što se inače spominje samo kao statistika. Mika je posebno dijete i sve to podnosi nevjerojatno snažno."

Iako su dan nakon operacije nakratko puštene kući, Lana priznaje da je teško dolazila do zraka između brige i pokušaja održavanja barem trunke blagdanske atmosfere. “Ispekla sam šunku, puricu, mlince… ali sve to mi je bilo potpuno nevažno. Samo sam jurila natrag u sobu, do Mike.”

Uprkos svemu, trudili su se zadržati vedrinu pjesmom, smijehom i obiteljskim trenucima. “Pjevali smo dječje pjesme, smijali se... Moj tata je bio s nama. Jednu pjesmu nismo mogli otpjevati – bila je to mamina omiljena. Znali smo da bi nas to potpuno slomilo.” Podsjetimo, Lana je 21. siječnja izgubila svoju majku Sonju od Parkinsonove bolesti.

