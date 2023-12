Bivša pjevačica Lana Klingor Mihić podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama svoje dojmove iz jednog restorana u Zagrebu. Prema fotografijama, Lana je uživala u različitim delicijama tijekom večeri, a na kraju je nasmijala obožavatelje otkopčavši šlic na hlaćama.

"Ok. Raskopčala sam se. To znači da vrijedi svakog centa. Ok, i da moram skinuti 6 kilograma. Ali život je prekratak", napisala je pa dodala kako je najsretnija kad je sita.

Foto: Instagram Foto: Instagram Lana Klingor Mihić

Lana često dijeli isječke iz svog privatnog života na Instagramu, a nedavno je izrazila iznenađenje zbog blagdanske gužve u jednom trgovačkom centru.

Foto: Instagram Foto: Instagram Lana Klingor Mihić

"Dakle ljudi, ovo sumanuto kupovanje u zadnji čas, ova histerija u shopping centrima, ove sirote blagajnice koje više ne znaju gdje je lijevo... Evo ja ne znam, sve sam trebala kupiti u 10. mjesecu još, a ne u zadnji tren", rekla je zatečena Lana.

