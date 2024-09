Lana Klingor Mihić progovorila o bolesnoj majci: Shrvana je ružnim komentarom

Lana Klingor Mihić (44) bivša je članica glazbene grupe ET, uzgajivačica pasa i poduzetnica koja, iako na društvenim mrežama ne dijeli redovno detalje o privatnom životu, ovoga je puta odlučila progovoriti na Instagramu o zdravstvenom stanju svoje majke Sonje.

Naime, Lanina je majka završila u bolnici zbog borbe s demencijom, a nakon što je objavila fotografiju na kojoj njezina majka leži na bolničkom krevetu, pratiteljica joj je napisala nekoliko ružnih riječi koje Lana nije mogla 'prožvakati', pa joj se obratila putem društvenih mreža.

Pored fotografije na kojoj je u prvi plan upao natpis ''Odjel za demencije'', Lana je napisala:

"Evo me, sjela sam pet minuta da udahnem prije nego probudim svoju jedinu i kažem joj da sutra ide van iz bolnice. Poznajete me dovoljno, već znate da rijetko i gotovo nikad ne dijelim ovako privatne stvari, no eto u prevelikom stiskanju tuge sam objavila situaciju s mamom pa vam želim reći dvije stvari."

'Želim joj da potraži pomoć'

Potom se obratila pratiteljici koja joj je uputila ružni komentar.

"Ako sam i htjela objaviti sliku svoje majke, to je moja stvar. Ona je moj ponos, moj stup i oslonac, bila ona namontirana crvenokosa Sonja u štiklama koja žari i pali Hrvatskom ili sijeda gospođa od 73 godine, oslabljena, teško bolesna i potrošena od života jer je uvijek sebi bila na zadnjem mjestu, uvijek iza potrebitih kojima je željela pomoći, ona je za mene ista. U mojim očima ona je najveća, najsnažnija, lavica koja se ne predaje iako je nezamislivo teško. A jednoj ženi koja mi je napisala 'sram te bilo, želim ti da tebe djeca objavljuju dok ćeš ležati na samrtnoj postelji nemoćna i nesvjesna' želim da potraži i dobije pomoć. Kako stručnu, tako i onu jednako važnu - ljubav i podršku svojih bližnjih, i onda kad cvjetaju ruže, ali i kad se sve ruši i krene nizbrdo", poručila je.

