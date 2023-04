Lana Jurčević, miljenica hrvatskog radijskog i televizijskog etera pripremila je novi, zarazan singl "Tipično muški" pod okriljem Dancing Beara/Warner Musica. Pod imenom La Lana, objavila je dva singla na engleskom za svjetskog diskografskog giganta Warner Music, licencnog partnera diskografske kuće Dancing Bear. Kao La Lana doživjela je veliki uspjeh u internacionalnim vodama, brojeći milijune streamova sa samo dva singla – plesnim hitom "So Messed Up" te obradu "How Will I Know" pjevačke dive Whitney Houston. Laninu karijeru krasi pet izuzetno uspješnih studijskih albuma, stotine milijuna pregleda na Youtube-u, više od 50 000 videa na Tiktoku s Laninim pjesmama, te više od 850 tisuća obožavatelja na društvenim mrežama.

"Tipično muški" zarazan je pop singl koji u izrazito radiofoničnom duhu prati priču s kojom se svaka žena i mlada djevojka može poistovjetiti. Lana šalje poruku 'tipičnom muškarcu' koji iznevjeri kada je najpotrebniji te kroz pjesmu potiče slušatelje da skupe hrabrost i zauzmu se za sebe, prestajući se zadovoljavati minimumom kojeg dobivaju od voljene osobe.

"U ovoj pjesmi vidim i osjećam novu, zreliju sebe. Svjesna da pjesme koje mi kao izvođači radimo itekako imaju utjecaja na slušatelje. Ovo je pjesma u kojoj je u nijednom odnosu ne trebamo zadovoljavati "mrvicama". Teško je to kad si zaljubljen, kad još postoji ona kemija ili kad vas vežu neke puno veće i životno važnije stvari pa se lomiš u sebi - svi smo to više - manje prošli, ja vjerujem. Ta vaga u glavi, ona vuče na jednu stranu, srce na drugu.“

Tekst i glazbu singla potpisuju Jelena Vukosav i Milana Vlaović, dok je aranžman uredio Dražen Kvočić Dash. Misiju singla upotpunjuje i službeni spot u kojem Lana zavodljivim plesnim pokretima dočarava viziju snažne samouvjerene žene. Samostalno je osmislila svaku scenu spota koristeći različite slike iz kojih je vukla inspiraciju, a zajedničkim snagama s režiserom Lukom Spečićem razradila je svoje ideje.

"Znala sam da ćemo se Luka i ja razumjeti i moći zajedno stvoriti potpuno novu atmosferu koja odlično paše uz samu pjesmu i priču. Iza mene je stajalo dvadeset žena koje plesom prenose tu istu poruku, a na spotu je radilo gotovo četrdeset ljudi! Svi smo izuzetno zadovoljni kako je spot ispao te ne možemo dočekati da ga svi ostali vide", rekla je Lana o spotu.

Lana se svojim novim singlom te njegovom nadahnjujućom i osnažujućom porukom pridružuje svojim inozemnim kolegicama Miley Cyrus i Shakiri koje su početak 2023. godine obilježile moćnim singlovima o ženskom ohrabrenju.

"Naravno da ne generaliziram muškarce niti mislim da su oni negativci, ali ovo je baš jedna 'tipično ženska' pjesma i rečenica koja se često čuje. Ovdje je više priča o tome da se boriš za svoju sreću i da trebaš prvenstveno voljeti sebe, a kad je tako, onda ne pristaješ ni na ništa manje s druge strane", izjavila je Lana o singlu.