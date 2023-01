Pjevačica Lana Jurčević je u intervjuu za Story ispričala sve o četverogodišnjoj vezi s Filipom Kratofilom, o majčinstvu, mentalnom zdravlju... Lana tvrdi da prikazuje svoj život onakvog kakav uistinu i jest.

"A što se tiče Miće (tako ga zovem), on nije osoba koja se želi eksponirati, niti želi da ga netko percipira na osnovi mene, zbog čega ga još više poštujem", kaže Lana o dečku. Pričala je da bi voljela jednog dana biti majka, ali tvrdi da se sve događa u svoje vrijeme.

"Iskreno, ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo", kazala je.

O vremenima kada je prolazila kroz anksioznost i napadaje panike, pjevačica kaže da je to ostavila iza sebe i da ju je to dodatno ojačalo kao osobu.

"To je bio blagoslov koji me natjerao da otvaram ladice, čistim ih, odbacim sve što je toksično i što me sputava, a kada to pobijediš, teško te poslije nešto može slomiti", rekla je Lana koja i najavila novu pjesmu.