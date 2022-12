Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević je nedavno prvi put javnosti otkrila da se borila protiv anksioznosti i napadaja panike s ciljem da drugima koji prolaze isto pokaže da nisu sami i usmjeri ih na pravi put.

Lana se sada javila preko Instagrama gdje je objavila poruke koje su joj slali pratitelji koji se bore s istim problemom kao i ona.

"Ako vam kažem da je ovo samo desetina onoga što sam dobila u dvije minute u inbox nakon objave mojih storija večeras (više nije stalo u objavu, ali dovoljno da vidite koliko ljudi se bori s mentalnim zdravljem)… Je****, lijepo tijelo ako ti duša i glava nisu dobro (nije tijelo nevažno da se razumijemo, ni njega se ne smije zapostaviti)… Ali, nije to došlo niotkuda, sve ima svoj razlog. Ja to gledam ovako, imaš vreću smeća. Samo trpaš i trpaš i naguravaš u nju, što prošlost, što sadašnjost, što strah od budućnosti i šta se događa - vreća puca. Previše je svega. Svatko ima svoj limit. Ništa, metlu u ruke i počet čistit oko sebe i po sebi, sve je to hrpa nagomilanih emocija…", napisala je Lana i podijelila nekoliko komentara pratitelja u objavi.

"Ja sam bila prije par godina u depresiji, nisam pila lijekove, nisam tražila pomoć. Kakvo je to teško, ali baš teško stanje zna sam osoba koja je to preživjela. Tad sam bila u situaciji da nisam mogla nikome reći kako se osjećam jer nisam imala kraj sebe osobu koja bi me razumjela ili barem pokušala razumjeti. Hvala Bogu, spasila me meditacija, a tebi šaljem ogroman zagrljaj. Vjeruj, puno znači ovo što radiš jer da sam tad ja pročitala tvoju priču, bilo bi mi puno lakše jer bi znala da se to ne događa samo meni ili da samo sa mnom nešto nije u redu", napisala je jedna pratiteljica, a druga nastavila:

"Imala sam isti... Borba, antidepresivi, onda odluka da živim u realnosti, nema idealnog ni nade ni straha, no još uvijek mi je problem voziti auto tunelom ili na duge staze, Helex imam za svaki slučaj, no osjećam da se puno bolje. Od napada panike do socijalne anksioznosti. Od vesele osobe do straha što ću ako mi padne na pamet da se ubijem. Videa na YouTube su mi pomogla. Samopomoć i samokontrola te priroda. Možemo mi to... Samo rasterećenje kad dođe znak. Puno sreće i uspjeha i zadovoljstva", napisala je druga.

"Ćao Lana, hvala ti što si mi malo objasnila o napadaju panike što te nažalost pogodilo te prati i mene već duže vrijeme. Pijem lijekove, ublažili su neke smetnje, ali to se još uvijek pojavi, ali ja to sam prepoznam i znam što mi je činiti. Puno mi pomaže vježbanje. Držim ti fige da se izvučeš iz toga jer to jedan pakao. Drži se i hvala ti, divna si osoba!", napisala je treća.