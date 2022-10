Lana Jurčević prisjetila se zajedničkih trenutaka s Lukom Nižetićem podijelivši nekoliko fotografija iz prošlosti na svom Instagram profilu. Pjevačica je objavila niz fotografija njihovih zajedničkih početaka i tako najavila Lukin koncert u Tvornici kulture - na kojem će zajedno s Lukom otpjevati i njihova dva hit dueta - "Prava ljubav" i "Od najgorih najbolji".

"Lolek i Bolek. Krenuli prije 16 god. na ‘maturalni ples’ i toliko uspomena i super trenutaka svih ovih godina. Ni ne stanu sve ovdje…Taman za koju godinu opet duet i tako dok ne krepamo. U petak se vidimo u Tvornici kad pjevamo 'Pravu ljubav' i 'Od najgorih najbolji'", napisala je u objavi.

Podsjetimo, upravo nam je Luka prošli tjedan u velikom intervjuu otkrio detalje suradnje s Lanom i možemo li se uopće nadati njihovom trećem duetu.

"Nikad se ne zna. Razgovarali smo o tome. I ove dvije su se dogodile vrlo spontano, nismo se uopće dogovarali. 'Prava ljubav' je trebala biti Massimova pjesma. Lana je u to vrijeme radila s Milanom Vlaović. Lana je tu pjesmu čula u studiju i pala u nesvijest. Nagovarala je Milanu da joj da pjesmu, a Milana je pristala pod uvjetom da se u pjesmi čuje i muški vokal. Lana me nazvala i kada sam otpjevao, ostavili smo demo i to je bilo to. 'Prava ljubav' postala je i moja i Lanina osobna karta. 'Od najgorih najbolji' nimalo ne kaska za 'Pravom ljubavi'. Zašto ne i treći dio", otkriva nam Luka i ističe obje pjesme jedva čeka izvesti u Tvornici.

Podsjetimo, iza Luke Nižetića je skoro 20 godina uspješnog rada, pet studijskih albuma, jedno live izdanje te brojna sudjelovanja i nagrade na vodećim domaćim festivalskim pozornicama. Njegovu karijeru obilježile su i suradnje s velikim autorima kao što su Dino Šaran, Arsen Dedić, Dino Merlin, Saša Lošić, Neno Belan, Aljoša Šerić, Branimir i Mario Mihaljević, Babydooks, a uz klapu Nostalgija i klapu Kampanel, vokal je udružio s makedonskom etno senzacijom Kočani orkestar, a tu su i dueti s Lanom Jurčević, Ivanom Kindl i hrvatskom divom Radojkom Šverko.