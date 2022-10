Iza Luke Nižetića je skoro 20 godina uspješnog rada, pet studijskih albuma, jedno live izdanje te brojna sudjelovanja i nagrade na vodećim domaćim festivalskim pozornicama. Njegovu karijeru obilježile su i suradnje s velikim autorima kao što su Dino Šaran, Arsen Dedić, Dino Merlin, Saša Lošić, Neno Belan, Aljoša Šerić, Branimir i Mario Mihaljević, Babydooks, a uz klapu Nostalgija i klapu Kampanel, vokal je udružio s makedonskom etno senzacijom Kočani orkestar, a tu su i dueti s Lanom Jurčević, Ivanom Kindl i hrvatskom divom Radojkom Šverko.

Već sljedeći tjedan, 28. listopada u Tvornici kulture publika će moći uživati u jedinstvenom glazbeno-scenskom doživljaju kojim će Luka obilježiti 20 godina karijere. Uz pratnju 14 glazbenika uz posebno pripremljene aranžmane, Luka će predstaviti svoj impresivni opus te istovremeno koncertno predstaviti i svoj šesti studijski album, "Ludilo brale".

Ususret koncerta, ugostili smo Luku u našem studiju te saznali kako teku posljednje pripreme, ima li nervoze, kakva su očekivanja, a prisjetili smo se i nekih od najznačajnijih suradnji i trenutaka koji su obilježili njegovih 20 godina karijere.

Na samom početku našeg razgovora, otkrio nam je u kojoj su fazi pripreme za koncert.

"Bilo mi je dosta teško složiti repertoar za Tvornicu, ali vodio sam se posljednjim koncertima ove godine. Vodio sam se željama publike, a ubacio sam i par svojih želja. Bit će lijepo i emotivno jer dugo nisam imao koncert u Zagrebu. Dobar show je još uvijek u pripremi. Kreativa nema radnog vremena, a stvari mi još uvijek dolaze. Primjerice, scenske elemente sam osmislio u zadnji čas i oni su trenutno u pripremi", otkriva Luka.

'Publika se verala na stage, zaštitari su ih pokušali skinuti, ja im nisam dao'

Na Lukinim koncertima dopušteno je sve osim dosade i statičnosti te ga je publika često znala iznenaditi.

"Kada me pitaju tko je moja publika, ja zaista ne znam reći. Na koncertima vidim lica od 7 do 77. Publika je odraz mene. Bilo je prekrasnih trenutaka. Publika se verala na stage, a zaštitari su ih pokušali skinuti, međutim - ja im nisam dao. Ako je tulum, neka bude tulum do kraja. Publika našu glazbu čini živom", rekao je Luka te dodao kako se nikada nije rasplakao na pozornici, ali je nakon koncerta.

Priznao je kako prije samog koncerta nastoji biti sam te da mu u tom trenutku prolazi glavom: "Ajme majko, hoće li itko doći?!"

"Publika je najvažnija karika svakog koncerta. Kada dođe ta trema prije nastupa, osjećam se živim. Kada ne bi bilo te pozitivne treme, onda ne bi ništa imalo smisla", govori Luka.

Legendarna glumica pomogla je Luki da se zauvijek riješi treme

Prisjetio se i prvog puta kada je shvatio da i oni puno iskusniji imaju tremu. Bilo je to razdoblje kada je s Anom Karić glumio u predstavi "Aladin i čarobna svjetiljka".

"Nisam osjećao noge. Bio sam u teškom strahu pa sam je upitao: 'Ana, je li vi imate tremu', a ona mi je odgovorila:'Luka, ja bih najradije da sada nestane struje'. Ta mi je epizoda puno pomogla u ovom poslu".

Prisjetio se Luka i samih početaka svoje karijere te pjesme koja je njegova, kako i sam kaže - osobna karta. Radi se o pjesmi "Proljeće".

"To je pjesma s kojom me upoznala šira masa te stavila u ladicu veseljaka, klauna, čovjeka koji nema briga. Lijepo je da me ljudi tako doživljavaju i da im unosim sreću u život kada me čuju i gledaju. Prije sam to drugačije gledao", govori.

Želio je Arsenov tekst, a on mu je poručio: 'Zašto ja? Imaš ovu malo Vjekoslavu ili Gibonnija'

Luka je u svojoj karijeri surađivao i s još jednom osobom koja, nažalost, više nije među nama, ali njegovo djelo još uvijek živi među nama. Radi se o Arsenu Dediću koji je za Luku napisao tekst "Jasno mi je sad", na melodiju Nene Belana.

"Zovem ja Arsena, javlja se on. 'Bok, Arsene, Luka je. Ja bih da mi napišete tekst na jednu super pjesmu Nene Belana', rekao sam mu, a on mi je, u svom stilu odgovorio: 'Zar ja? Što ja? Imaš ovu malu Vjekoslavu, imaš Gibonnija. Di ću ti ja star pisati tekst', odgovorio mu je Arsen. Nakon dva dana me nazvao i rekao: 'Imam tekst'. Došao sam u njegovu zgradu, počeo se penjati prema njegovu stanu, a on stoji naslonjen na štok i pokazuje mi na majicu na kojoj piše - Nemam vremena", kroz smijeh će Luka.

'Pravu ljubav' je umalo dobio Massimo, drugi duet je nastao nakon 10 godina, a treći?

Zasigurno niti jedna suradnja tijekom Lukine dvadesetogodišnje karijere nije toliko bila značajna kao ona s Lanom Jurčević. Podsjetimo, Lana i Luka su 2006. godine izdali duet "Prava ljubav", pjesma koja je bila toliko popularna da su statistike pokazale da je najviše djevojčica rođenih te godine nosile ime Lana, a najviše dečkića - Luka. Gotovo deset godina poslije udružili su snage u duetu "Od najgorih najbolji". Zanimalo nas je - možemo li se nadati i trećoj suradnji, trećem duetu?

"Nikad se ne zna. Razgovarali smo o tome. I ove dvije su se dogodile vrlo spontano, nismo se uopće dogovarali. 'Prava ljubav' je trebala biti Massimova pjesma. Lana je u to vrijeme radila s Milanom Vlaović. Lana je tu pjesmu čula u studiju i pala u nesvijest. Nagovarala je Milanu da joj da pjesmu, a Milana je pristala pod uvjetom da se u pjesmi čuje i muški vokal. Lana me nazvala i kada sam otpjevao, ostavili smo demo i to je bilo to. 'Prava ljubav' postala je i moja i Lanina osobna karta. 'Od najgorih najbolji' nimalo ne kaska za 'Pravom ljubavi'. Zašto ne i treći dio", otkriva nam Luka i ističe obje pjesme jedva čeka izvesti u Tvornici.

"Ja sam isti na koncertu u Dicmu i u Tvornici u Zagrebu. Govorim si - 'daj danas 70 posto od sebe, umoran si, neće nitko skužiti'. Ma kakvi! Ja dam 120 posto i pokidam se, budem sav u masnicama. Sve ili ništa, to je to".

Sudbonosan susret sa Sašom Lošićem: 'Imao sam stravičnu tremu, bio sam mutav'

Prisjetio se Luka i kada ga je legendarni Saša Lošić zvao da glumi mlađeg njega u filmu.

"On je čuo da u Splitu postoji neki mali koji ima sličnu boju glasa kao on. Ja to do tad nisam niti primjetio dok mi ljudi nisu rekli. Imao sam tad negdje 18-19 godina. Pozvao me da se nađemo u Ljubljani. Bio mi je idol mladosti i imao sam stravičnu temu. Bio sam mutav, nisam znao što ću reći. Na kraju su odlučili da taj film bude dokumentarni, nije bio igranog dijela", rekao je te dodao kako je iz svega proizašla lijepa suradnja - Saša mu je napisao pjesmu "Di si ti Mare", a Luka nam je priznao da mu je upravo ta pjesma jedna od najdražih.

'Billie Eilish i sevdah mi dolaze kao apaurini, a krumpirušu sam jeo za doručak'

Zanimalo nas je što se ovih dana nalazi na Lukinoj playlisti.

"Sada trenutno slušam Billie Eilish. Ona mi dođe kao apaurin. Njena boja glasa me tako smiruje", rekao je te dodao kako često sluša i world music, a dotakli smo se i sevdaha.

"Kad spomeneš sevdah, meni ti je to jednako jecaj. Smiruje me, djeluje kao i Billie Eilish".

Razgovor o sevdahu nismo mogli nastaviti bez da se nismo prisjetili epizode u kojoj je Luka u Sarajevu za doručak, ručak i večeru jeo krumpirušu.

"Ja sam veliki fan bosanske spize jer mi je susjeda bila Bosanka. U ta neka lijepa i bezbrižna vremena, donosili su nam na vrata kada nešto naprave. Do te mjere sam volio krumpirušu da bih, ako bih ostao sam doma, dio krumpiruše sakrivao pod krevetom. Toliko sam je posesivno volio da je nisam ni s kim htio dijeliti. Nisam mogao podnijeti gledati sestru kako ona nju žvače. Htio sam ju zviznuti", priznaje Luka.

Za sam kraj razgovora, obavezno je napomenuo da svi koji nisu probali pače, moraju to obavezno isprobati.