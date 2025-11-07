Povratak Lane Jurčević: Objavila spot za pjesmu 'Dio Mene', u kojem glumi i njezina kćerkica

Nakon što je nedavno povratkom na društvene mreže privukla pozornost svojih pratitelja, Lana Jurčević danas je u podne objavila novu pjesmu pod nazivom "Dio Mene". Riječ je o iznimno osobnoj baladi koju je posvetila svojoj kćeri Mayli, a nastala je u suradnji s produkcijskom kućom Dancing Bear Music.

"Pjesme koje radim nisu nikad samo za mene... Iako znate da mi ova posebno znači i da se samo jednom takva radi. Ali ovu sam napravila i za vas", poručila je Lana uz objavu.

U najavi pjesme pjevačica je napisala i emotivnu poruku: "Unatoč olujama i lošim prognozama... tu smo ipak, zajedno. Ovu pjesmu posvećujem mom malom 'suborcu', mojoj Mayli... Ti si moje malo čudo."

Lana je kćerkicu Maylu rodila u studenom 2023. godine, nakon što je provela dane u bolnici zbog komplikacija u trudnoći. Od tada je glazbenica najveći dio vremena posvetila obitelji zajedno s partnerom, poduzetnikom Filipom Kratofilom, a povratak na glazbenu scenu ovim singlom mnogi njezini obožavatelji vide kao simboličan novi početak.

Spot za pjesmu "Dio Mene" dostupan je na Laninom YouTube kanalu, a već su se u komentarima počele nizati poruke podrške i oduševljenja: "Predivna pjesma, osjeti se iskrenost" i "Suze same teku, bravo Lana."