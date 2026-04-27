Lana Jurčević pokazala idealan obiteljski trenutak i muža za poželjeti: 'Dobro se udaj'

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) s partnerom Filipom Kratofilom na Uskrs je dobila novu prinovu - djevojčicu Meli. Par ima i stariju kću Maylu Lily. Lana je sada na društvenim mrežama pokazala što znači, kako je ona napisala, 'dobro se udati'.

Lana je na objavljenom videu pokazala kako jede dok se izdaja, a njezin partner u međuvremenu premata bebu i brine se o kćeri.

"Biti bogat ima neko sasvim drugo značenje. Prvi put tonu toga nismo znali i snalazili smo se kako znamo, i životno i međusobno i s bebom… Drugi put je sve puno bolje. I zato, dobro odaberi partnera/partnericu… i naravno, dobru izdajalicu. Da se recimo, možeš dobro najesti. Ponekad slobodne ruke znače jako puno", objasnila je ispod videa.

'Rijetki su danas takvi'

Dio komentara podržalo je Lanu u komentarima. "Pun pogodak pa neka kažu da više nema dobrih dečkiju", "Sretna žena, dobar život", "Slažem se! Upravo takvog i sama imam. Najbolje što možeš dati svojoj djeci je savršenog tatu" i "Bravo,rijetki su danas takvi,a ti si čekala i dočekala!" neki su od komentara podrške, no bilo je i mnogo osuđivačkih komentara

"To kakav će neko biti otac ne može sa znati prilikom udaje .....jer ta uloga nema veze sa stupanjem u brak", "Bravo za tatu, ali i dalje mi sve nekako bljuc. Od " dobro se udaj" do nabadanja viljuškom. Do mene je, pretpostavljam. Tako lijepo nešto pretvoriti u objavu sa žvakanjem ...." i "Tata mijenja bebi pelenu? Pa to se treba podrazumijevati, a ne da je to za "bravo", glasili su neki od komentara.

