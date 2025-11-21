Lana Jurčević podijelila dirljiv video, ponovno šokirala pratitelje: 'Svima smo lagali...'

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević (41) prije nekoliko je dana, na svom Instagram profilu otkrila da sa zaručnikom Filipom Kratofilom čeka drugo dijete. Lana je u kratkom videu prikazala pozitivan test na trudnoću, čime je potvrdila da u njezinu obitelj stiže prinova.

Iznenađenje za obitelj i prijatelje

Objavila je dirljiv videozapis s posebnog događaja s opisom "Svima smo lagali... Ali, oprostili su nam te sekunde kad smo rekli istinu", napisala je. U fokusu njezine objave nije sama vijest o trudnoći, već način na koji ju je podijelila s najbližima, a koji je u suprotnosti s teškim iskustvom koje je proživjela prvi put.

Naime, Lana je organizirala proslavu za koju su uzvanici mislili da je povodom njezinog rođendana i predstavljanja novog projekta. Međutim, prava istina skrivala se ispod velike kutije. U dirljivom videu koji je podijelila zabilježen je trenutak šoka i sreće kada je pjevačica otkrila tortu ukrašenu figurom bebe, simbolično objavivši dolazak prinove. Uslijedile su suze radosnice i zagrljaji, a uz Lanu su cijelo vrijeme bili partner Filip i njihova kćerkica Mayla Lily.

Nakon što je pjevačica proživjela iznimno teško razdoblje tijekom prve, rizične trudnoće, ova je proslava za nju imala posebno značenje. "Ovakvu sreću nažalost nismo imali prvi put priliku podijeliti s nikim, a da sam trudna, svi su saznali tek kad sam završila u bolnici", iskreno je napisala, dodavši kako se nada da će ovaj put sve biti drugačije.

Obožavatelji i kolege s estrade odmah su je obasuli čestitkama i lijepim željama. Komentari poput "Zaslužila si svaki moment te sreće! Nek je s Božjim blagoslovom sve!" i "Čestitam od srca" preplavili su objavu, pokazujući koliko su pratitelji sretni zbog nje.

