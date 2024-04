Pjevačica Lana Jurčević je snimkom na svom Instagramu priznala da je prije pet godina krenula s grljenjem drveća, a iako na prvu zvuči čudno, promijenilo joj je život.

Kako kaže, grljenje drveća na nas utječe pozitivno.

"Godine 2019. sam ovo napravila prvi put i bila sam smiješna sama sebi, mislila sam si - samo da me nitko me vidi, reći će da sam prošvikala", započela je Lana i dodala:

"Nekako me taj put - povuklo, samo od sebe i osjetila sam takav mir, uzemljenje, nešto stvarno posebno. Tko me prati duže, možda se sjeća toga", priznala je pjevačica.

Nakon tog iskustva se bacila u istraživanje.

"Kasnije sam to malo krenula proučavati pa sam saznala da postoje i istraživanja o utjecaju grljenja drveća na nas emotivno i fizički i psihički i da to ljudi rade po cijelom svijetu. Bez srama i straha da će ih netko vidjeti. Bez obzira na to, ipak je važno naći neki kutak šume u kojem vlada mir i nema gomile ljudi da se možeš isključiti, barem na par minuta. Od sad to uvodim u svoju dnevnu mentalnu higijenu. Probaj i ti", kaže Lana.

Fanovi su je podržali

Iako je i sama priznala da se grljenje drveća na prvu doima čudno, njezini su je obožavatelji u komentarima podržali te su mnogi priznali da i sami to često rade.

"Stalno to radim. To je skroz normalno. Predivan osjećaj", "Kakvi smiješna, ja to radim u prolazu, koliko stignem", pisali su fanovi ispod njezine objave na Instagramu.

Ipak, neki su njezinu objavu iskoristili kao priliku da se osvrnu na ime njezine djevojčice, jer još uvijek nije otkrila kako se ona zove.

"Kako se bebuška zove?? Čemu tajnovitost…?? Bogu hvala, živo i zdravo dijete, imaš se čime ponositi…pa daj nam ime!", rekla je jedna korisnica društvene mreže Instagram.

Podsjetimo, Lana i njezin partner Filip Kratofil postali su roditelji djevojčice krajem studenog, a iako Lana još uvijek nije otkrila kako se ona zove, objavom na Instagramu je dala naznake o njezinom imenu.

"Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima. To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno. Nikad nismo čuli za to ime i tim više je cijela priča još posebnija. Kad sam krenula pretraživati na internetu, naježila bi se svaki put kad bi naišla na nešto što ili objašnjava ili samo ime ili cvijet.

To mora da je unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate", pisalo je u njezinoj objavi, a fanovi su komentirali kako se malena možda zove Mayla Lily ili Lotus Lily, ali Lana nije ništa još potvrdila.

