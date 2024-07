Hrvatska pjevačica Lana Jurčević velika je zaljubljenica u modu i krpice, a da ni sama ne zna što će s tolikom odjećom u svom ormaru, priznala je u videu na svom Instagram profilu.

"Uvijek sam se pitala kamo ću sa svom tom odjećom", započela je Lana, pa je dodala kako će ono što više ne nosi donirati. U videu je pokazala i nekoliko velikih kutija robe koju planira darovati.

"Kad prođem kroz svu ovu odjeću i veličine koje sam nosila, od minijaturnih small stvari do large i extra large, baš me obuzmu neki osjećaji. Svaka ta stvar me vraća u neko doba i točno imam osjećaj da me teleportira u neke situacije i raspoloženja", rekla je Lana u videu.

"Dio robe nisam čak niti stigla nositi, a htjela sam - pa evo prilika da im vi unesete život. Ludnica mi je trenutno sa svime, ali uskoro ću dodavati još toga", poručila je novopečena majka.

Među odjećom koju će donirati nalaze se i luksuzni komadi efektivnih haljina koje je nosila na koncertima, ali i roba za svaki dan, šetnju i večernji izlazak.

Inače, Lana je krajem prošle godine s partnerom Filipom Kratofilom dobila djevojčicu kojoj je dodijelila neobično ime - Mayla Lili. Na društvenim mrežama često dijeli isječke njihovih trenutaka, a ime djevojčice otkrila je kroz tetovažu koju je napravila zajedno s partnerom.

