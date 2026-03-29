Lana Jurčević nasmijala pratitlje objavom o svojoj kilaži: '105? Nisam daleko'

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević (41) ponovno je nasmijala svoje pratitelje na društvenim mrežama. U visokom stupnju trudnoće objavila je video u kojem se našalila na vlastiti račun i još jednom pokazala da nije izgubila smisao za humor.

Šala na račun kilograma

Lana je na Instagramu podijelila kratki video u kojem koristi popularan audiozapis i vodi šaljivi dijalog. U snimci se čuje pitanje: "Što misliš koliko kila imam, Miki? Miki, koliko?", na što slijedi odgovor "80". Lana potom uz osmijeh dodaje: "105!"

Uz objavu je kratko napisala: "Koliko izgledam da imam?" te dodala hashtag #NisamDaleko, čime je dodatno nasmijala svoje pratitelje.

Pozitivne reakcije pratitelja

Objava je brzo privukla pažnju i izazvala niz pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima pohvalili njezin smisao za humor, ali i opušten pristup trudnoći.

"I dalje si top!", "Koliko god, lijepa si trudnica", "Upravo koliko treba", "Tebi kilogrami ne mogu ništa", samo su neki od brojnih komentara podrške koji su se nizali ispod objave.

Podsjećamo, Lana trenutačno čeka drugo dijete s partnerom Filipom Kratofilom, s kojim već ima kćerkicu Maylu Lily. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, pjevačica trudnoću prolazi u dobrom raspoloženju, ne odričući se humora ni u ovom posebnom razdoblju.

