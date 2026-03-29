FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISKRENA I SVOJA /

Lana Jurčević nasmijala pratitlje objavom o svojoj kilaži: '105? Nisam daleko'

Lana Jurčević nasmijala pratitlje objavom o svojoj kilaži: '105? Nisam daleko'
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U videu na društvenim mrežama Lana je nasmijala pratitelje iskrenim odgovorom

29.3.2026.
16:20
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević (41) ponovno je nasmijala svoje pratitelje na društvenim mrežama. U visokom stupnju trudnoće objavila je video u kojem se našalila na vlastiti račun i još jednom pokazala da nije izgubila smisao za humor.

Šala na račun kilograma

Lana je na Instagramu podijelila kratki video u kojem koristi popularan audiozapis i vodi šaljivi dijalog. U snimci se čuje pitanje: "Što misliš koliko kila imam, Miki? Miki, koliko?", na što slijedi odgovor "80". Lana potom uz osmijeh dodaje: "105!"

Uz objavu je kratko napisala: "Koliko izgledam da imam?" te dodala hashtag #NisamDaleko, čime je dodatno nasmijala svoje pratitelje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)

Pozitivne reakcije pratitelja

Objava je brzo privukla pažnju i izazvala niz pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima pohvalili njezin smisao za humor, ali i opušten pristup trudnoći.

"I dalje si top!", "Koliko god, lijepa si trudnica", "Upravo koliko treba", "Tebi kilogrami ne mogu ništa", samo su neki od brojnih komentara podrške koji su se nizali ispod objave.

Podsjećamo, Lana trenutačno čeka drugo dijete s partnerom Filipom Kratofilom, s kojim već ima kćerkicu Maylu Lily. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, pjevačica trudnoću prolazi u dobrom raspoloženju, ne odričući se humora ni u ovom posebnom razdoblju.

POGLEDAJTE VIDEO:Facecam Velike nagrade Japana

Lana JurčevićTrudna
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike