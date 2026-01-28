Lana Jurčević iskreno progovorila o majčinstvu pa pokazala trudnički trbuh: 'Fizički, emotivno...'

Poznata domaća pjevačica Lana Jurčević (41), jedna od najuspješnijih hrvatskih pop-izvođačica i poduzetnica, nakon dvije trudnoće otvoreno je progovorila o velikim promjenama koje su obilježile njezin privatni i profesionalni život. Na društvenim mrežama podijelila je emotivnu objavu u kojoj je najavila i nove, uzbudljive projekte.

Radosne vijesti i nova trudnoća

Lana je u studenom razveselila obožavatelje objavom da čeka drugo dijete, a vijest je otkrila fotografijom pozitivnog testa na trudnoću. Uslijedila je i objava u kojoj je otkrila spol bebe, pa su pratitelji doznali da u obitelj stiže još jedna djevojčica.

U iskrenoj poruci Lana je priznala da se posljednjih godina znatno promijenila – fizički, emocionalno i životno. Naglasila je kako je majčinstvo snažno utjecalo na njezin pogled na sebe, ali i na prihvaćanje činjenice da se ljudi neprestano mijenjaju te da u tome nema ništa pogrešno.

''Drugačija sam danas. Fizički, emotivno, na sve moguće načine. Još uvijek bih rekla - pod ‘rekonstrukcijom’. Iza ovih nasmijanih fotografija postoje i sva ostala raspoloženja. Kao i kod svih nas. Nekad imam snage za svijet oko sebe. Nekad samo za sebe. A nekad - ni za jedno ni drugo'', napisala je Lana.

Između snage i ranjivosti

Pjevačica je istaknula da iza nasmiješenih fotografija stoje različita raspoloženja, baš kao i kod svih drugih. Ipak, naglasila je kako snagu uvijek pronalazi kada je riječ o njezine dvije kćeri, jer tada, kako kaže, nema prostora za odustajanje.

Iako joj pjevanje više nije jedini identitet, Lana ističe da je glazba i dalje dio njezina života. Otkrila je da je posljednje vrijeme stvarala u tišini, daleko od očiju javnosti, te da novi projekti samo čekaju pravi trenutak da ugledaju svjetlo dana.

