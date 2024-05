Australska je pjevačica i glumica Kylie Minogue danas slavi 56. rođendan. Prema fotografijama koje je objavila na Instagramu, bila je preslatka djevojčica, a njezina poruka obitelji, rastopila je mnoga srca.

"Hvala mama i tata. Najbolji ste! Hvala brate i sestro, također, najbolji! Slavim s vama. I hvala za sve lijepe poruke iz cijelog svijeta. Volim vas", napisala je u opisu objave.

Pjevačicu se zbog više od 80 milijuna prodanih ploča diljem svijeta smatra najprodavanijom australskom muzičarkom.

Najpoznatija je je po ponovnom otkrivanju sebe u glazbi, kao i u modi, a europski ju tisak naziva "princezom popa" i ikonom stila. Njezina priznanja uključuju dvije nagrade Grammy, četiri Brit i osamnaest glazbenih nagrada ARIA. Ove godine proglašena je i jednom od najutjecajnijih osoba na svijetu.

Rođena je i odrasla u Melbourneu, a prvi put je stekla priznanje glumeći Charlene Robinson u australskoj sapunici "Neighbours" koja se emitirala od 1986. do 1988.

Glazbena karijera

Glazbenu karijeru počela je kasnih 1980-ih, izdala četiri studijska albuma pod utjecajem dance-popa pod PWL-om. Do ranih 1990-ih, Minogue je prikupila nekoliko top deset singlova u Australiji i Velikoj Britaniji, uključujući "The Loco-Motion", "I Should Be So Lucky", "Especially for You", "Hand on Your Heart" i "Better The Devil You Know". Preuzevši veću kreativnu kontrolu nad svojom glazbom, 1993. godine potpisala je ugovor s diskografskom kućom Deconstruction Records te 1994. godine izdala album "Kylie Minogue", a 1997. "Impossible Princess".

Foto: Profimedia

Pridruživši se Parlophoneu 1999., Minogue se vratila mainstream dance glazbi s "Light Years", uključujući hitove broj jedan "Spinning Around" i "On a Night Like This". Sljedeći album, "Fever" izdala je 2001., a postao je ujedno i njezin najprodavaniji album do danas.

Njegov glavni singl, "Can't Get You Out of My Head" postao je jedan od najuspješnijih singlova 2000., prodan u više od pet milijuna primjeraka.

Kylie je nastavila mijenjati svoj imidž i eksperimentirati s nizom žanrova na svojim sljedećim albumima, koji su iznjedrili uspješne singlove kao što su "Slow", "I Believe in You", "2 Hearts" i "All the Lovers". Minogue je postala i jedina pjevačica koja je imala album broj jedan i hitove koji su bili među deset najboljih od na britanskim ljestvicama. To su bili hitovi "Disco" i "Padam Padam".

Televizijska karijera

Na filmu, Minogue je debitirala u "The Delinquents", a pojavila se i u "Street Fighter", "Moulin Rouge", "Holy Motors" i "San Andreas". Na reality televiziji pojavila se kao sutkinja na "The Voice UK" i "The Voice Australia 2014."

Foto: Instagram

Njezini drugi pothvati uključuju reklamiranje proizvoda, knjiga, parfema, dobrotvorni rad i brend vina. Minogueina postignuća uključuju, prijem u Kuću slavnih ARIA-e, časnicu Reda Australije (AO), časnicu Reda Britanskog Carstva, vitezice "Ordre des Arts et des Lettres" te počasne doktorice zdravstvenih znanosti.

Ljubavna priča

Njezina prva ljubav bio je kolega iz "Neighbours", Jason Donovan. On je, baš kao i Kylie, imao i glazbenu karijeru, što je izazivalo česta druženja 1989. godine, što je potom izazvalo i zaljubljivanje pa napokon i ulazak u vezu.

Nakon tri godine, Kylie je pozvala Jasona da se raziđe s njim nakon što joj je srce ukrao drugi muškarac, frontmen INXS-a Michael Hutchence.

Kylie i Jason su, međutim, ostali bliski jer se Jason pridružio Kylie na pozornici 2018. kako bi ponovili njihovu hit pjesmu tijekom Glastonburyja, a čak su ponovili i svoju ulogu ljubavnika Scotta i Charlene kada su se pojavili u onome što se smatralo posljednjom epizodom "Neighboursa".

Foto: Profimedia

Kylie i Michael prvi put su se sreli 1989. godine, a s njim nije ništa željela imati sve dok se nije razišla s Jasonom. “Tražio je da me poljubi mnogo puta i ja sam rekla ne mnogo puta”, otkrila je Kylie u intervjuu iz 2014. godine.

Njihova je veza otkrila novu stranu Kylie, koja se prije smatrala "čistom" i njihove su ludorije često dospjele na naslovnice tabloida, ali Kylie je potvrdila da je par ipak imao intimniji odnos.

"Imati nekoga takvog da ti otvori oči za mnoge stvari na rock and roll način, na poetičan način, na ljupki, duhoviti, nevjerojatan način, očito je to bilo sjajno vrijeme. Čak i kad je bilo pomalo divlje, uvijek je bio vrlo nježan sa mnom. Bila sam mu dragocjena mala stvar, pa je među omamljenima uvijek bilo vrlo slatko", potvrdila je.

Godine 1991. Michael je ostavio Kylie zbog manekenke Helene Christensen, trenutak koji je pjevačici "slomio" srce. Međutim, par je uspio očuvati prijateljstvo pa je Kylie prisustvovala Michaelovom sprovodu 1997. i čak mu odala počast tijekom svoje turneje 2015. godine.

Michael Hutchence Michael Hutchence

Kyliena sljedeća veza bila je s francuskim redateljem glazbenih spotova i glumcem Stéphaneom Sednaouijem, a par je hodao između 1996. i 1998. Kylie i Stéphane radili su zajedno na umjetničkom spotu iz 1996. za "German Bold Italic", Towa Teija. Par je svoju vezu držao skrovitom, a Stéphane joj je navodno bio inspiracija za njezinu pjesmu "Breathe" iz 1998. godine.

Foto: Profimedia

Između 2000 i 2003. Kylie je hodala s modelom Jamesom Goodingom, ali je par imao vrlo neuredan prekid nakon Jamesove afere s kolegicom manekenkom Sophie Dahl.

"Bila sam ludo zaljubljena u Jamesa od početka, ali je sve krenulo jako po zlu. Nije mogao živjeti, a da ne ušmrka kokain ili ne popije mnogo", rekla je 2003. Kylie te priznala da je trebala prekinuti i ranije.

Mjesecima nakon razlaza s Jamesom, Kylie je počela izlaziti s francuskim glumcem Olivierom Martinezom, a činilo se da je par savršen zajedno, a zvijezda je čak podržavala Kylie tijekom njezine dijagnoze raka dojke 2005. godine.

"U posebnim mračnim danima, ležala bih na podu kupaonice i plakala, a on bi rekao, 'OK, dušo, možeš plakati samo pet minuta, a onda te vozim na biciklu, vožnja po Parizu."

Nažalost, par nije potrajao i razišli su se u veljači 2007. U to vrijeme pojavili su se izvještaji da je Olivier varao glazbenicu, međutim, par je opovrgnuo te tvrdnje. 2017. godine bivši par ponovno je viđen zajedno, no od toga na kraju nije bilo ništa.

Foto: Profimedia Halle Berry i Olivier Martinez

Godine 2008., dok je snimala reklamu za parfem, Kylie je upoznala španjolskog modela Andrésa Velencosa i par se brzo zaljubio jedno u drugo, hodajući pet godina. Par se, po pričanju, razišao zbog Kylienog pretrpanog radnog rasporeda, a pjevačica je navodno bila "slomljena" i "slomljena srca" jer su otišli svojim putem.

U intervjuu 2014. na jednoj australskoj radio postaji, Kylie je otkrila: "Bila sam jako tužna. Izlaziš s druge strane toga, jer si super zaposlen i na pragu toliko novih stvari to pomaže da nastaviš dalje. Bio je to prijateljski razvod, još uvijek volim Andrésa, on je najfiniji tip, on je najcool tip."

Foto: Profimedia

Godine 2015. Kylie je počela hodati s glumcem Joshuom Sasseom, a par se sljedeće godine čak i zaručio. Međutim, ubrzo su se u njihovoj vezi počele pojavljivati pukotine, a 2017. pjevačica je navodno izbacila glumca nakon što je počela sumnjati da je nevjeran.

Potvrđujući njihov razlaz na Instagramu, Kylie je rekla: "Hvala vam za svu vašu ljubav i podršku kroz ovo nedavno poglavlje mog života. Hvala vam sada za vašu ljubav i razumijevanje uz vijest da smo Josh i ja odlučili krenuti svatko svojim putem. Mi želimo samo najbolje jedno drugome dok idemo prema novim horizontima."

Foto: Instagram/Joshua Sasse

Kyliena posljednja veza bila je s kreativnim direktorom GQ-a Paulom Solomonsom, a pjevačica je njihovu vezu potvrdila na svoj 50. rođendan. Kylie je očito bila oduševljena svojim dečkom jer je u jednom intervjuu izjavila: "Upoznala sam nekoga s kim se osjećam dobro. Osjećam se dobro. Osjećam kako mi se lice mijenja, ljudi kažu 'Tvoje se lice promijeni kad pričaš o njemu ,' i jest tako. On je inspirativan, zabavan, talentiran tip. On ima pravi posao u stvarnom životu! Dražesno je."

Međutim, romansa nije potrajala i par se razišao u veljači 2023. nakon što je njihova veza postala veza na daljinu.

Foto: Profimedia

