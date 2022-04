Kylie Jenner (24) koja s pjevačem Travisom već ima 4-godišnju kći Stormi je 02.02.2022. rodila sina Wolfa. Kao i svaka novopečena mama se bori s vraćanjem u formu tijela nakon trudnoće.

Povratak trbušnjaka

Zvijezda reality serije Keeping Up With The Kardashians je u petak otkrila napredak svog tijela nakon poroda na svom Instagram profilu, prikazujući svoj trbuh u videu, u ogledalu.

"Moji trbušnjaci se pokušavaju konačno vratiti", napisala je Jenner uz snimku.

Dobri geni

Svoju figuru u Coperni bijeloj haljini od lateksa je pokazala u četvrtak na holivudskoj premijeri nove vodeće Hulu reality serije njezine obitelji.

Za svoj prvi crveni tepih nakon poroda je izabrala asimetričan kroj bijele lateks haljine koju je upotpunila parom visokih čizma Amina Muaddi do bedara.

Divna mama

Prošlog mjeseca je izvor za PEOPLE rekao da je Kylie postala "ekstra meka" otkako je rodila drugo dijete, dodajući: "Nakon što je postala mama dvoje djece ju je još više omekšalo. Kylie je tako dobra i brižna mama. Ona je stvarno najbolja mama i uvijek je praktična i sama radi stvari za bebu i Stormi. Super je slatka s tom djecom."

Teška trudnoća

Kylie je ranije priznala da njezino iskustvo nakon poroda nije bilo lako, podijelivši iskreno na svom Instagram profilu šest tjedana nakon poroda.

"Ovo iskustvo je meni osobno bilo malo teže nego s mojom kći. Nije bilo lako psihički, fizički, duhovno, jednostavno je ludo. U redu je ne biti u redu. Kada sam shvatila da samoj sebi vršim pritisak, stalno se podsjećam da sam rodila malog čovjeka, prekrasnog zdravog dječaka. Moramo prestati vršiti pritisak na sebe. Volim vas dečki", rekla je Kylie, piše People.