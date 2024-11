Još kao djevojčica krasila je male ekrane, a danas je milijarderka: Zagonetna ljepotica slavi rođendan

Inače, Kendall je započela manekensku karijeru u tinejdžerskim godinama i brzo se popela na sami vrh. Nastupala je na prestižnim modnim pistama u New Yorku, Parizu i Milanu, a radila je s velikim imenima poput Chanela, Fendija, Versacea i Calvina Kleina.

Reality zvijezda i supermodel Kendall Jenner danas, 3. studenog slavi 29. rođendan. Javnost ju je upoznala još kao djevojčicu kroz reality show "Keeping Up with the Kardashians" koji prati privatni i poslovni život obitelji Kardashian-Jenner.