PODIGNULA TEMPERATURU /

Kylie Jenner jedva da je išta ostavila mašti: Serija vrućih bikini kadrova zapalila mreže

Kylie Jenner jedva da je išta ostavila mašti: Serija vrućih bikini kadrova zapalila mreže
Foto: B4859/avalon/profimedia

Na nizu atraktivnih fotografija pozira u minijaturnom metalik srebrnom bikiniju koji savršeno naglašava njezinu figurU

25.11.2025.
9:04
Hot.hr
B4859/avalon/profimedia
Jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama, Kylie Jenner (28), ponovno je uspjela privući pažnju svjetske javnosti. Reality zvijezda i uspješna poduzetnica odlučila je sa svojim pratiteljima podijeliti djelić atmosfere sa svog vikend odmora, pokazavši kako za nju izgleda idealan završetak tjedna.

Na nizu atraktivnih fotografija, 28-godišnja Kylie pozira u minijaturnom metalik srebrnom bikiniju koji savršeno naglašava njezinu figuru.

Uz jednostavan opis "bila je to prilično savršena nedjelja...", podijelila je kadrove opuštanja u luksuznom ambijentu svog doma, uključujući i senzualnu fotografiju ispod tuša koja je posebno zaintrigirala pratitelje. Čini se da je nakon naporne godine odlučila iskoristiti sunčane dane u Los Angelesu za punjenje baterija.

Potvrdila status kraljice Instagrama

Ovaj trenutak predaha dolazi u pravom trenutku za zaposlenu majku. Nakon što je u listopadu proslavila veliku desetu obljetnicu svog brenda "Kylie Cosmetics" lansiranjem nove kolekcije, Kylie se priprema i za nove karijerne iskorake, uključujući ulogu u filmu "The Moment" koji se očekuje početkom 2026. godine. 

Reakcije obožavatelja nisu izostale. Odjeljak s komentarima u trenu je preplavljen emojijima vatre i srca, a komplimenti na račun njezinog izgleda pristižu iz cijelog svijeta. Pratitelji su oduševljeno komentirali njezin "izvanredan fizički izgled", dok su je mnogi u žargonu pop-kulture nazivali "Mommy", izražavajući time divljenje njezinom stilu i samopouzdanju.

Ovom objavom Kylie je još jednom potvrdila svoj status kraljice Instagrama, dokazujući da, bilo da se radi o crvenom tepihu ili opuštenoj nedjelji kod kuće, točno zna kako zadržati interes milijunske publike.

 

Kylie Jenner
