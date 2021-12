OTKAZANI! / Zvijezde koje u 2021. nisu imale posla: Neki zbog nepromišljenosti, a neki zbog čiste zlobe

Kultura "otkazivanja" je posvuda, ova praksa postala je aktualna otkako su društvene mreže uzela maha. Mnogi glumci ne dobivaju uloge u filmovima baš zbog kulture "otkazivanja", to jest ljudi ih počnu ocrnjivati na društvenim mrežama zbog njihovih, eventualno, problematičnih stavova ili ideja koje javne osobe često šire po društvenim mrežama ili tijekom svojih javnih nastupa. Od političkih osoba do filmskih zvijezda, pokazalo se da slavne osobe ovise o običnom čovjeku. Obožavatelji nešto mogu dignuti, isto tako to mogu i spustiti, slavne osobe putem društvenih mreža mogu dobiti dojam kakva će biti njihova karijera za godinu ili dvije, a sve to na temelju komentara, grupa ili stranica na društvenim mrežama koje im daju ili ne daju podršku. Međutim, čini se da za osobe poput Mela Gibsona i Louisa C.K.-a kultura otkazivanja ipak ne postoji, unatoč tome što ih se uvijek iznova proziva zbog kontroverznih postupaka oni su i dalje broj jedan u filmskoj industriji. U galeriji pogledajte samo neke od poznatih holivudskih lica na koje je itekako utjecala kultura "otkazivanja".