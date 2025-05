Ksenija Urličić o Eursonongu: 'Nije mi ostavio neki dojam, potpuno sam ravnodušna'

Ksenija Urličić (85) je mnogima lice poznato s malih ekrana, posebice po tome što je bila glavna urednica Zabavnog programa. Ona je bila jedna od najzaslužnijih ljudi za pokretanje i organizaciju Dore, natjecanja koje je postalo hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije.

U vrijeme kada je Dora bila na svom vrhuncu, Ksenija je pažljivo birala pjesme, izvođače i režiju, sve kako bi Hrvatska na Eurosongu ostavila što bolji dojam.

Pod njezinim vodstvom, na Eurosong su išli pjevači poput Danijele Martinović, Doris Dragović, Tajči i mnogih drugih. Upravo zahvaljujući njezinu vodstvu, Hrvatska je sredinom 1990-ih bila smatrana jednom od jačih zemalja na natjecanju. U razgovoru za Net.hr je otkrila što misli o ovogodišnjoj Euroviziji i njezinu pobjedniku, kakav dojam joj je ostavio naš predstavnik Marko Bošnjak i svoje mišljenje o tome kako se Eurosong mijenjao kroz godine.

Kakvi su Vaši dojmovi po pitanju ovogodišnjeg Eurosonga?

Nije mi neki dojam. Navodno je ovogodišnja pozornica bila jako velika, moglo se vidjeti na televiziji da je jako puno gledatelja stalo. Ovogodišnji Eurosong me ostavio potpuno ravnodušnim. Ovo bih mogla nazvati natjecanjem šokirajućih scenskih nastupa. U globalu možete čuti jedino dvije tri melodije koje su dobre. U manjini su uglavnom. Ja mislim da nitko nije očekivao ove godine da će Austrijanac pobijediti. Svi su govorili da će to biti Šveđani i ja sam stvarno bila uvjerena da će oni odnijeti pobjedu. Često vidimo iznenađujuće scenske nastupe, zašto nije mogla pobijediti npr. jedna Francuska?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva Vam se čini ovogodišnja pjesma Wasted Love koja je Austriji donijela pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu?

Malo mi je bilo neobično jer sam mislila da pjeva djevojka. On je kontratenor što znači da ima najviši muški glas, ali se ja s tim pojmom nisam baš ranije susretala. Smatram da scenski nastup se ponovno ne može usporediti s nekim našim predstavnicima koji su se natjecali u prošlim godinama. Kao na primjer s našom Danijelom Martinović koja je skidala plašt. Nekada je to sve u potpunosti bilo decentno, ugodno oku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatrate li da je pjesma Marka Bošnjaka zavrijedila plasman u finale?

Naš predstavnik je bio u ovom trendu. Popratio je što je danas popularno i što oduševljava publiku. Njegov nastup je bio sjajan, ma besprijekorno je on to izveo. Začudilo me da se Ukrajina plasirala, a naš predstavnik nije. Baš sam ostala iznenađena s obzirom da je kod našeg sve bilo na razini. Estonija mi se jako svidjela, bila je originalna i drugačija od ostalih. Ali sve skupa, kad pogledamo, s obzirom na konkurenciju, baš me čudi što Marko nije izborio finale.

Kako Vam je izgledao nastup Baby Lasagne finskim pjevačem Kaarijom u ovogodišnjoj eurovizijskoj finalnoj večeri?

Savršeno, predivno je on to odradio. Poseban je sam po sebi, stoga je i njegov nastup bio baš takav. Definitivno je dotaknuo publiku svojim performansom. Žao mi je što prošle godine njegova pjesma „Rim Tim Tagi Dim“, nije osvojila prvo mjesto. To nije fer. Zanimljivo je da se po pitanju sudjelovanja Hrvatske na Eurosongu i konačnih rezultata često stvaraju neke zavjere. Uvijek je neka zavjera u pitanju.

Kada usporedite njegov prošlogodišnji nastup na Eurosongu na kojem je osvojio drugo mjesto, smatrate li njegov sveukupni performans boljim od hrvatskih prethodnika na glazbenom natjecanju?

Svatko je dobar na svoj način, ali Baby Lasagna je to odradio stvarno sjajno i najoriginalnije. Također Marija Magdalena mi je bila fenomenalna. Ove godine kao da smo išli na foru prošlogodišnjeg pobjednika i mislili da ćemo se na taj način dobro plasirati, ali nažalost to nije bio slučaj.

Kada usporedite Eurosong kronološki ranije u odnosu na sada, koje su glavne razlike koje primjećujete?

Meni je jako žao što to više nije natjecanje pjesama, već u većoj mjeri scenskih nastupa. Sve se bazira na bubnjeve i pjevači skaču uokolo. Prije je to bilo bolje u svakom slučaju, decentnije. Danas se susrećemo s nekim novim pojmovima glazbe. Dekadentno je. Danas mnogi šokiraju svojim izvedbama, izazivaju reakciju, a manji je naglasak na samu glazbu, melodiju. Dolaze novi trendovi, samo pitanje kud to vodi i što ćemo još imati prilike vidjeti u budućnosti?

POGLEDAJTE VIDEO: Senna M u novoj emisiji MagNet otkrio kako je osmišljavao plesne pokrete

Tekst se nastavlja ispod oglasa