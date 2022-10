Za vikend je u zagrebačkom kazalištu Vidra održana svečana premijer predstave "Tvorničke postavke", koja je inače redateljski prvijenac naše glumačke dive Ksenije Marinković.

Na ovoj važnoj premijeri domaće glumice bili su: Milana Vlaović, Ksenija Pajić, Ante Tomić, Mia Kovačić, Ankica Dobrić, Petra Dugandžić, Goran Grgić, Vinko Brešan te mnogi drugi. Naime, novopečena redateljica na premijeru svoje predstave došla je odjevena u crninu, od glave do pete, no nije skidala osmijeh s lica.

Buran brak s Ugrinom

Osim po svom velikom glumačkom talentu i brojnim kazališnim i filmskim ulogama, Ksenija je u javnosti poznata i po braku sa šest godina mlađim kolegom Kristijanom Ugrinom s kojim je dobila dvoje djece, kći Koranu i sina Kostu Kaija.

Ksenija i Kristijan su se upoznali u Zagrebačkom kazalištu mladih gdje su surađivali, a ubrzo su se zaljubili i započeli vezu.

"Radili smo nešto u ZKM-u, nešto s Histrionima, i na kraju mi je rekao da sam sve tog ljeta očarala, a on da se zaljubio. Ja sam ga onako malo frajerski pogledala: ‘A je l’?’ Nisam mu baš vjerovala’, ispričala je Ksenija u intervjuu za Jutarnji list.

Par je bio u braku devet godina, a razveli su se 2005. jer je Kristijan tad započeo vezu s osam godina mlađom splitskom frizerkom Tamarom Pundom s kojom je dvije godine kasnije stupio u brak, a s njom ima i kći Marijetu.

'Tu nitko nije kriv'

Ksenija je kasnije tvrdila da je Kristijan vodio paralelni život prije nego što se razveo od nje, no u međuvremenu mu je oprostila te je s bivšim sad u dobrim odnosima.

"Što sad? Zašto da mu ne oprostim? Što ja imam od toga? To meni ništa ne koristi. Svatko svoj život ima kakav ima, nemam ništa od toga da nekome nešto zamjeram. Samo mogu sebi trovati život. Ne želim na taj način živjeti", rekla je intervjuu.

"Shvatila sam nakon nekog vremena da Kristijana trebam tretirati kao neko biće koje sam nekad poznavala. I to više nije niti onaj čovjek, niti ona situacija u kojoj smo bili kad smo se zaljubili. I tu nitko nije kriv, to je tako kako je. Ja sam imala ispunjen život sve to vrijeme, nitko mi nije bio kriv ni za što, jer mi je bilo dobro", ispričala je.

Naime, stopama svojih roditelja krenula je i njihova kći Korana Ugrina kojoj je sad 25 godina, a u jednom je intervjuu priznala da ju je majka nastojala odgovoriti od glume.

"Mama me pokušala odgovoriti od glume pa sam se zbog toga premišljala. Ovo nije zanimanje u kojem ćeš odmah pronaći posao. Naprotiv, čeka te borba za radno mjesto. No meni se oduvijek sviđao taj osjećaj na sceni kad se upale reflektori, pa sam odlučila riskirati", ispričala je u intervjuu za Jutarnji.