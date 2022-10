Jedna od hrvatskih najvećih glazbenih diva, pjevačica Tereza Kesovija danas je proslavila 84. rođendan! Ekipa RTL-a odlučila ju je iznenaditi i donijeli su joj tortu na kućni prag.

"Ne dam se, iskreno vam kažem i zaklinjem se da uopće ne razmišljam o tim brojkama. Ali, ako je razmišljati, poželjela bih da se ova brojka 84 prebaci na 48. Bilo je i drame i komedije, ali i lijepih trenutaka u ove sve godine. Rekla bih 'Bravo Tereza' jer si sve to prevladala", rekla je Kesovija.

'Koju ženu zanima neki njonjo?'

Novinarka ju je upitala imali li u ovoj 84. godini mjesta za neku muško-žensku ljubav.

"Nije da ja ne želim, nego postoji nešto u što mi je vrlo teško vjerovati, ali se uvjeravam u to svaki put kada se približi jedan takav sličan trenutak. A to je neki njihov strah. Kao 'Ja se ne usudim' ili 'Možda će me odbiti', pa kvragu, budi muškarac. Lijepo te molim budi muškarac. Ako to nisi onda me ne zanimaš. Pa koju to ženu zanima neki njonjo? Mene ne", odgovorila je Kesovija.

Za kraj ih je pozdravila pjesmom, a kako to izgleda pogledajte u videu.