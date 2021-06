Da će sinoćnja zabava u "Zadruzi" biti izuzetno turbuletna vć na početku večeri ukazivali su brojni sukobi zadrugara - i dok su se oko standardnih stvari svađali Maja Marinković i Janjuš, u sobi je došlo do ozbiljne rasprave Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića, uoči zabave.

"Pričat ćemo. Kako možeš nešto odlučiti bez mene? Ti cijeli dan pričaš o zabavi. Trebao si me obavijestiti", negodovala je Rialda jer je Kenan odustao od odlaska na zabavu, a nije ju obavijestio.

Podsjećamo, odnos im se narušio već tokom dana, kada su u emisiji "Zadruga - Uspomene" pogledali Kenanove prepiske s Teodorom Bilanović.

"Vidjela sam tvoje postuple crno na bijelo. Kao da sam ti zadnja rupa na svirali, kao da si došao samo iz svog interesa, Otac ti je umro, otišao si na sprovod, dopisuješ se s nekom djevojkom. To sam samo kod tebe vidjela. Pričaš joj priču kao da sam ti ja neka najnebitnija...Ništa ti ne vjerujem, to je sve što ti imam reći", nervozna je bila Rialda, a sve je eskaliralo jer je Kenan inzistirao da mu kaže jesu li prekinuli ili ne.

Rialda i Kenan nastavili su se svađati, a u casinu je nastao novi kaos - ovaj put između Maje i Janjuša, koji se iznervirao jer mu je ljepša polovica bila raspoložena.

"Bolesnica bolesna, danas tamo udaram glavom, a sada kao da ništa nije bilo. Folirant. K*rvetina. Ti si lažov, bolesnica i folirant. Nisi mi jasna. Jedva čekam da te ne gledam više. Idi, nisi mi jasna djevojko".

Aktiviralo se i Drvo mudrosti

Tijekom noći aktiviralo se i Drvo mudrosti - naprije su Matora i Karić predložili zadatak, kako bi zaradili novac za kocku, a onda su zadrugari redom dolazili i odavali tajne.

"Moram reči da je mene Kristijan dirao u apartmanu. Pokušao me poljubiti te je pokušao skinuti donji veš sa sebe i tražio seks sa mnom. Ja nisam htjela jer sam pričala da on ima ženu. On je mene provjeravao i želio je svašta ali ja nisam posustala. Miljana Kulić nikada nije bila laka meta", otkrila je svoju tajnu Miljana.

"Maja me tražila da joj pomognem oko poklona za Čorbu, ali mi nije rekla da li on to treba znati. Maja mi rekla da postoji taj vibe i dalje između njih i da joj je bilo bolje s njim nego s Janjušem. Njoj se i dalje sviđa Čorba sto posto", odao je Bora Drvetu mudrosti, a zanimljivu tajnu imala je i Mina Vrbaški.

"Kenan je odlučio zaprositi Rialdu u ponedjeljak. Vjerujem da će se svi oduševiti", rekla je Mina. Novac je kod Drveta mudrosti pokušao zaraditi i Filip Car, koji je priznao sve o svom odnosu s Milicom Kemez prije ulaska u Zadrugu.

"Dopisivao sam se s Milicom Kemez puno prije Zadruge. To je trajalo, ali ne sjećam se šta sve. Druga tajna je da se Mina miješa u moj odnos sa Sanjom. Ona nas kao pokušava podsjećati. Ona je meni danas rekla sa usana "volim te", ja sam to vidio, ali sam ostao hladan", dodao je Car.

Dok su natjecatelji odavali tajne Drvetu mudrosti, došlo je do pomirenja Kristijana Golubovića i Kristine Spalević koju su odlučili riješiti brojne svađe i sebi dati novu šansu.

Rialda i Kenan, koji nisu otišli na zabavu, nastavili su se prepirati u spavaćoj sobi, gdje su progovorili o mnogobrojnim problemima u njihovoj vezi.

Kristijan i Kristina su htjeli mir dok vode ljubav

Kristijan i Kristina odlučili su se pomiriti i to seksom u pubu, ali su im smetali drugi natjecatelji koji su non stop ulazili i izlazili, zbog čega su prekinuli seks. Ubrzo se u pubu našla i Miljana Kulić koja se posvađala s Kristijanom - pale su međusobne uvrede, a Golubović ju je htio izbaciti iz puba.

"Izlazi odavde, marš. Bježi iz puba", pobjesnio je Golubović i krenuo izbacivati Miljanu iz puba.

Kristijan i Kristina krenuli su do hotela, a Miljana za njima te do novog okršaja došlo ispred kasina kada je Golubović Kulićevu gađao kamenčićima, zbog čega ga je opsovala.

"Ološu, ništa mi ne možeš. Gađaj svoju majku", dobacila je Miljana, što je još više razljutilo Kristijana, koje je uletio u kasino da se obračuna s Mijanom. Tom prilikom došlo je do neviđenog kaosa. Kristijan u namjeri da nasrne na Miljanu obračunao se s osiguranjem , koje ga je jedva uspjelo primiriti.

"Pustite me, majku mi mrtvu psuje. J*baću ti Željka u usta", urlao je on.

Zbog neviđenog skandala koji je obilježio sinoćnju zabavu, Veliki šef je u jutarnjim satima donio hitnu odluku o diskvalifikaciji Kristijana Golubovića. Čim je to saznao, Kristijan je otišao u pub kako bi spremio stvari i pozdravio se s prijateljima, koje je obavijestio o svojoj diskvalifikaciji, zbog čega su završili u suzama.

Kristina je cijelo vrijeme plakala, dok je Čorba vidno bio van sebe.

"Spartanac, nema suza, kao što sam te učio", savjetovao ga je Kristijan. Svi su ispratili Kristijana do vrata, a potom je Kristina okupljenim cimeraim prepirčavala detalje njegovog sukoba s Mijanom.

Miljana je Kristijana navodno štipala

"Ma Miljana je došla do nas kad smo vodili ljubav i krenula ga je štipati i grebati, kao da je htjela s nama u troje", pričala je Kristina dok su ostali slušali u nevjerici.

S druge strane, Čorba je cijelo vrijeme plakao zbog Kristijana, a Teodora koja je dala sve od sebe da ga utješi i pruži mu podršku u teškim trenucima, izvukla je deblji kraj. Čorba je sav svoj bijes iskalio na nju, ni krivu ni dužnu, i zasuo je gnusnim uvredama.

"Od tebe mi ništa ne treba. Pusti me" Meni ne treba nitko, shvati. Prijateljice, meni nitko ne treba, jesi li svjesna toga. Ja sam bolestan, tebi treba netko zdrav, ja sam bolestan. Znaš o čemu pričam. Kad zagrliš jastuk umjesto mene, shvatit ćeš. Vježbaj na drugima, ne na meni. Ako nemaš što mi reći, idi. Sve k*rvetine možete da mi p*pite k*urac, divljao je Čorba od kojeg se Teodora potom maknula, nakon što ju je svrstao u koš s nemoralnim djevojkama.

Miljana je za to vrijeme u izolaciji pokušala stupiti u kontakt s Mišelom, najprije ga je obavijestila o Kristijanovoj diskvalifikaciji, pa do detalja ispričala sve pojedinosti sukoba s Golubovićem, a na kraju ga nudila čokoladom. Međutim, Gvozdenović je istaknuo da se u njihov sukob neće miješati, a nije pokazao ni želju da priča s Miljanom, već je želio spavati.

Teodora je, s druge strane, popustila i vratila se kod Čorbe, koji ju je primio u krevet, gdje su zaspali zajedno.