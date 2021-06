"Kristina, pitat ću te direktno. Sumnjaš li da si trudna?", pitao je Darko u još jednoj epizodi 'Zaduge'. Kristina je potvrdno odgovorila na Darkovo pitanje.

"Kad s nekim vodiš ljubav, to je i za očekivati. Pričali smo, ona je rekla da treba dobiti i da još uvijek nije dobila. Pričala je da su joj grudi drugačije. Nisam htio da se zna. Ja sam sto puta dobio ponudu od djevojke, pumpaj, nisi obvezan", govorio je Golubović. Na što se Kristina nadovezala:

"Puno jede i stalno ide do toaleta"

"Ja nisam takva. Meni je kao neugodno pričati o tome. Nesigurna sam zato što mi se događaju loše stvari zadnjih 15 dana. Nisam li sigurna da li su moje promjene u ponašanju i raspoloženju od toga. Non stop mi se spava, jedem puno, često idem do toaleta. E sad, postoji i stres koji mi se nakupio u zadnje vrijeme, ne znam da li je zbog toga... Ciklus mi kasni, ne puno, ali u principu, kod kuće se po meni može navinuti sat. Primjećujem nešto. Možda je to i PMS", istaknula je pjevačica. Na to ju je Darko pitao.

"Ako saznaš da nosiš Kristijanovo dijete, bi li te to obradovalo?, pitao je.

"I jedno i drugo. Svađamo se u posljednje vrijeme, ovo danas... Ne znam kako ću se oporaviti. Htjela sam za par dana tražiti test za trudnoću", rekla je Kristina.