Kristen Stewart: Glumica podijelila najvažnije lekcije iz svog bračnog života

Kristen Stewart (35) glumica poznata po ulozi u Sumrak sagi, podijelila je s obožavateljima rijedak uvid u svoj brak sa suprugom, scenaristicom, Dylan Meyer (38), samo nekoliko mjeseci nakon što su se vjenčale. U intervjuu za Esquire glumica je govorila o lekcijama koje je naučila iz bračnog života, nakon što su ona i Meyer, uplovile u bračnu luku u travnju ove godine u Los Angelesu.

Stewart ističe da joj je brak pokazao važnost "snage u brojevima". "Divno je imati obitelj. Divno je ne biti usamljeni pojedinac," izjavila je. "Dylan je ušla u moj život i odmah sam shvatila koliko je važno pažljivo birati ljude koji te okružuju."

Stewart je također napomenula da njezina supruga "ne podnosi glupe ljude", te dodala: "Biti s nekim tko te podsjeća da je tvoj život u tvojim rukama, zaista je ojačavajuće."

Par, koji je svoju vezu učinio javnom 2019. godine i zaručio se 2021., uživa u zajedničkim trenucima poput čitanja knjiga naglas, što je Stewartova omiljena aktivnost. Neka od njezinih najdražih djela su East of Eden, Wuthering Heights, Jane Eyre i The Heart Is a Lonely Hunter, koje voli dijeliti sa suprugom, njihovim dvjema mačkama i psom.

Unatoč tome, Stewart priznaje da uživa i u trenutcima samoće te nastoji uzeti sat ili dva ujutro za osobne trenutke prije nego što njezina supruga, ustane. "Volim ukrasti vrijeme za sebe i podsjetiti se da budem sama," zaključila je Stewart.

Nedavno su se par i njihovi prijatelji okupili na intimnoj ceremoniji vjenčanja, a Meyer je na društvenim mrežama podijelila emotivne fotografije sa svadbe, uz caption: "Da. Stvarno, stvarno, stvarno, stvarno da."

Nakon toga, par je bio viđen na crvenom tepihu na Critics' Choice nagradama 2022., a nekoliko tjedana kasnije prisustvovali su i dodjeli Oscara. Stewart je u intervjuu za Rolling Stone u veljači 2024. otkrila i svoje planove za proširenje obitelji.

"Ne znam kako će moja obitelj izgledati, ali nema šanse da ne počnem imati djecu“, rekla je. „I također, idealno, uskoro želim reći: ‘Želim imati dijete.’ Stvarno želim da se to dogodi.“

