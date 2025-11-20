Ovako na ručak idu milijunašice: Elita se okupila u popularnom restoranu, paparazzi ih okupirali

Američke poduzetnice Kris Jenner (70) i Lauren Sánchez Bezos (55) privukle su veliku pozornost kada su zajedno ručale u ekskluzivnom Bird Streets Clubu u West Hollywoodu, mjestu koje okuplja holivudsku elitu i poslovnjake najvišeg profila. Susret dviju žena, koje godinama oblikuju američku medijsku i poslovnu scenu, već na prvi pogled otkrivao je da je riječ o druženju milijunašica, a detalji njihovih modnih odabira to su samo dodatno naglasili.

Lauren je stigla noseći Birkin torbu, jedan od najprestižnijih modnih statusnih simbola, čija se ekskluzivnost često mjeri dugim listama čekanja i astronomskim cijenama.

Kris Jenner, poznata po svom glamuroznom stilu, izgledala je jednako elegantno, a iako njezin outfit nije bio toliko upečatljiv kao Laurenin, odavao je profinjenost i sigurnost žene koja desetljećima uspješno upravlja jednim od najunosnijih reality-imperija na svijetu.

Ovaj ručak dolazi nedugo nakon što je Kris proslavila svoj 70. rođendan, i to u velikom stilu – glamuroznom proslavom koja je još jednom potvrdila njezin status jedne od najutjecajnijih figura u američkoj pop-kulturi.

U isto vrijeme, Lauren Sánchez Bezos i dalje je jedno od najzanimljivijih imena društvene scene. Bivša novinarka godinama je u fokusu medija, posebno zbog veze s Jeffom Bezosom, jednim od najbogatijih ljudi na svijetu. Par se vjenčao prošlog ljeta u Veneciji na raskošnoj ceremoniji koja je privukla globalnu medijsku pozornost.

