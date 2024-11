Krenula bizarna teorija zavjere oko Melanije Trump: Ona nije bila na biralištu?

Melania Trump (54) pojavila se sa suprugom Donaldom (78) na biralištu na Floridi, a tada su teoretičari zavjera pokrenuli glasine kako je na spomenuto biralište stigla njezina dvojnica. Kao glavni razlog navode da Melania cijeli dan nije skidala sunčane naočale.

''Ovo nije Melania, nije skinula sunčane naočale. Zašto kandidat za predsjednika hoda uokolo s lažnom ženom'', samo su neki od komentara. Inače, Melania je na biralište stigla u Diorovoj haljini koju je već nosila na jednom događaju.

Podsjećamo, Melania Trump, vraća se u središte političke pozornosti kao prva dama Amerike. Iako se ranije povukla iz političkih događanja i posvetila privatnom životu, Melanijin povratak na političku scenu mogao bi ponovno oblikovati američki politički pejzaž.

Poznata po svom suzdržanom, ali elegantnom stilu i izjavama koje su izazivale medijsku pažnju, Melania se razlikovala od prijašnjih prvih dama po svojoj nenametljivosti, ali i intrigantnim odabirom odjeće i poruka koje je slala. Tijekom mandata bila je poznata po kampanji "Be Best" posvećenoj mentalnom zdravlju djece, no povremeno su je kritizirali zbog proturječnih stavova u odnosu na suprugovu politiku.

U američkoj javnosti Melanijina je uloga bila svojevrsna enigma – rijetko je davala intervjue i gotovo uvijek ostajala suzdržana kada je riječ o političkim komentarima. S povratkom u Washington, pitanje je hoće li njezin utjecaj kao prve dame biti drugačiji, hoće li se angažirati u aktualnim političkim temama ili ostati na distanci. Analitičari procjenjuju da bi se, unatoč njenom povučenom stilu, njena prisutnost mogla intenzivirati, osobito ako se kampanja okrene temama bliskim obitelji i socijalnim pitanjima.

