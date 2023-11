Jocelyn Wildenstein viđena je u New Yorku i to sa svojim zaručnikom Lloydom Kleinom, vlasnikom istoimene modne marke. Žena je to koju još nazivaju i 'žena mačka', upravo zbog njezinih izraženih mačjih crta lica.

Najveću je pozornost privukla svojim karakterističnim fizičkim izgledom koji je stekla putem plastičnih operacija.

Također, javnost je znatno zainteresirala i njezina rastava od pokojnog Aleca Wildensteina.

Već se neko vrijeme šuška kako radi na dokumentarcu temeljenom na njezinoj životnoj priči te je iz tog razloga glavna tema mnogih tračeva, prenosi The Mirror.

Jocelyn je sloodno vrijeme provodila sa zaručnikom i pritom nosila prozirni, crni top ispod kojeg je imala grudnjak, a njezina se odjevna kombinacija sastojala od jednostavnog para hlača i štikli.

Kako bi osvježila svoj modni odabir, dodala je crne sunčane naočale i bijelu ogrlicu sa zlatnim privjeskom.

Uhvaćena je i kako se drži za ruke s Lloydom koji je bio modno usklađen sa odjećom koju je nosila Jocelyn.

Pa je tako Lloyd za izlazak odabrao crnu majicu kratkih rukava i traperice uz koje su mu savršeno pristajale elegantne crne cipele.

